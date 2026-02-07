600 yıllık emek hayat buluyor

Bir dönem gemilere yelken olan, 1970'li yıllarda makineleşme ve konfeksiyon atölyeleriyle üretimi duran 600 yıllık tarihi Manisa Bezi, geleneksel tezgâhlarda kadınların emeğiyle yeniden dokunuyor. Peştemalden havluya, masa örtüsünden şala uzanan üretim, kadınlara hem gelir hem de terapi oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a da hediye edilen Manisa Bezi bugün İngiltere, ABD, Kanada gibi ülkelere de gönderiliyor.

2004-2005 yıllarında Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şube Başkanı olarak görev yapan Manisa Tarihi Bezi Kooperatifi (MABEZ) Başkanı Mübeccel Kafkaslı'nın girişimleriyle geleneksel el tezgahlarında kadınların emeğiyle dokunan Manisa bezi, hem kültürel mirasın korunmasını sağlıyor hem de kadın istihdamına katkı sunuyor. Dokuma Kursları ise, meslek ve gelir kazandırıyor.