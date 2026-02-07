Manisa Kültür Yolu Festivali’nde yer aldı

Kültür Yolu Festivali takvimi açıklandı. Manisa geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festivalde yer alacak. Manisa'da festival 30 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Kültür Yolu Festivali'nin Türkiye'nin kültür, sanat ve turizm alanındaki en kapsamlı organizasyonlarından biri olduğunu belirterek, Manisa'nın bu güçlü marka içerisinde yer almasının şehir adına önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Festivalin şehre önemli bir hareketlilik kazandıracağını dile getirdi. Festivalin yalnızca kültür ve sanat etkinliklerinden ibaret olmadığını ifade eden Arınç, organizasyonun aynı zamanda şehir ekonomisine, esnafa ve turizme ciddi katkılar sunduğunu söyledi.

"ŞEHRİMİZİN TURİZM DEĞERİ DAHA DA GÜÇLENECEK"

Arınç, yaptığı açıklamada Kültür Yolu Festivali'nin Manisa için taşıdığı anlamı şu sözlerle dile getirdi:

"Manisa; tarihiyle, kültürüyle ve sanata olan ilgisiyle bu festivale çok yakışıyor. Bu organizasyon sayesinde hemşehrilerimiz sanatla iç içe günler yaşayacak, esnafımız kazanacak, şehrimizin turizm değeri daha da güçlenecek."