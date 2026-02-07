PTT’den El-Cezeri konulu anma pulu

PTT AŞ, "El-Cezeri" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını, tedavüle sundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, "El- Cezeri" konulu 45 lira bedelli (60 x 85 milimetre boyutunda) anma pulu ile söz konusu pula ait 90 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa çıkarıldı. Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte, Mardin PTT Müdürlüğünde "El-Cezeri 06.02.2026 CİZRE" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.