İstanbul-Sofya Ekspresi biletleri artık dijitalde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili kuruluşu TCDD Taşımacılık AŞ, uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında, Van-Tahran Treni'nin ardından İstanbul-Sofya Ekspresi biletlerinin internet üzerinden satışına da dün itibarıyla başladı. Böylece daha önce yalnızca sınırlı sayıdaki gişeden temin edilebilen İstanbul-Sofya Ekspresi biletleri, internet sitesi, mobil uygulama ve Türkiye genelindeki tüm gişelerden satışa sunuldu. İstanbul-Sofya Ekspresi, İstanbul (Halkalı)-Sofya-İstanbul (Halkalı) parkurunda her gün karşılıklı sefer yaparak Türkiye ile Avrupa arasındaki demir yolu ulaşımını sağlıyor. Yaklaşık yarım gün süren yolculuk, Halkalı, Çerkezköy, Edirne, Kapıkule, Svilengrad, Dimitrovgrad ve Sofya güzergahında gerçekleşiyor.