‘Ortak akılla sektörün sorunlarını çözeceğiz’

İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Zafer Koç ilk ziyaretini İESOB Başkanı Yalçın Ata'ya yaptı. Karabağlar ve Kısık başta olmak üzere İzmir'in farklı ilçelerinde dağınık şekilde çalışan mobilyacı esnafının büyük sıkıntıları olduğunu hatırlatan Koç, "Acil olarak bir sanayi sitesine ihtiyacımız var. Mobilyacıları, yan sektörleri ile bir araya getirecek, üretim ve showroomları için geniş işyerlerinden oluşacak küçük sanayi sitesi kurmak için kolları sıvadık. Üst kuruluşumuz, yerel yönetimler ve Bakanlık temsilcileri ile işbirliği yaparak üyelerimizin bu ihtiyacını en kısa sürede çözeceğiz" diye konuştu.

TÜKETİCİNİN DE İHTİYACI

Düzenli ve ulaşımı kolay bir bölgede kurulacak sanayi sitesinin tüketicilere de önemli kolaylıklar sağlayacağına dikkat çeken Koç, "Bu sadece mobilya ve yan sektörleri için değil, tüketiciler için de bir ihtiyaç. Mobilya almaya, bakmaya gelen vatandaşlar araçlarını park edecek yer bile bulamıyorlar. Karabağlar'ın bazı sokaklarına araçla girmekte sıkıntı yaşıyorlar. Oysa toplu bir alanda sunulan mobilya ürünlerini görmek, birbirleriyle kıyaslamak onlara da avantaj sağlayacak. İhracatta büyük pay sahibi olan mobilya sektörüne yönelik oluşturulacak bir ihtisas sitesi ayrıca kent ekonomisine de önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

İzmir il Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'ye ziyarette bulunan İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, okul servis taşımacılığı yapan esnafın sahada yaşadığı sorunları ve çözüm beklentilerini gündeme getirdi. Bostancı, uyuşturucuyla mücadelede işbirliği, okul giriş çıkış saatleri, araç görüntü kontrolleri, izin belgeleri, okul çevresindeki park sorunlarına dair kapsamlı bir rapor sundu. Öğrencilerin servislerden güvenle inip binmesi açısından okul saatleri ile park sorununa çözüm bulunması gerektiğini söyleyen Bostancı, "Okul saatlerinin değiştirilmemesi, esnafımızın planlaması ve öğrencilerimizin güvenliği açısından önem taşıyor. Okul çevresinde, otopark yasağı bulunan alanlarda öğrenci indirip bindirirken yaşanan ciddi sıkıntılar hem trafik akışını hem de öğrenci güvenliğini olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

HİZMET İÇİN BİR ARADA

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan araç görüntü kontrollerinin servis esnafı açısından iş ve zaman kaybına neden olduğunu da dile getiren Başkan Bostancı, "Esnafın belediyeden aldığı izin belgesi, zaten o aracın okul servis taşımacılığı yapabileceğinin resmi göstergesidir. Servisçi esnafı büyük sorumluluk taşıyor. Okulların çevresinde adeta birer bekçiyiz. Şüpheli durumları önce okul yönetimine, ardından emniyet birimlerine bildiriyoruz. Uyuşturucuyla mücadelede emniyet ve milli eğitimle güzel işbirlikleri yapmıştık. Bundan sonra da Türkiye'ye öncü olacak şekilde "Uyuşturucuya Hayır" panelleri düzenlemeyi planlıyoruz" diye konuştu.