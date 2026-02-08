Palandöken’den Ramazan uyarısı: Korsanlara dikkat

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Ayı'nda alışverişlerini tanıdıkları esnaftan yapmaları ve Ramazan kolilerini hazırlarken ihtiyaçları dikkate almaları konusunda tüketicilere çağrıda bulundu. Palandöken, vatandaşların kendi semtlerindeki esnaftan alışveriş yapmalarının önemine işaret ederek, tüketicilerin özellikle akşam saatlerinde veya camilerin civarında "korsan" satıcılar tarafından "hakiki" vurgusuyla satılan ürünlere itibar etmemeleri uyarısında bulundu. Ramazan kolilerinin esnaf aracılığıyla hazırlanması gerektiğini ifade etti.