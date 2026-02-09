Komşuya 10 milyon dolarlık ihracat hedefi!

EN ÇOK MİNERALLER SATILDI

Yunanistan'a ihracat 2023'te 4.2 milyar dolara yaklaşırken, 2024'te 4.8 milyar doları aştı. Komşu ülke Yunanistan'a ihracat, 2025'te 5.4 milyar dolara dayandı. Böylece Türkiye'nin Yunanistan'a ihracatı, 2021-2025 döneminde yüzde 71.9 artış gösterdi Türkiye'nin söz konusu ülkeden ithalatı 2021-2025 döneminde dalgalı seyir izlese de geçen yılı 1.3 milyar dolar seviyesinde kapattı. Türkiye'nin Yunanistan'a ihracatında geçen yıl ilk sırada, 1.8 milyar dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" yer aldı. Bu fasılı, 422.7 milyon dolarla demir ve çelik, 387.5 milyon dolarla "elektrikli makine ve cihazlar, ses ve televizyon görüntü kaydetme-verme cihazları" takip etti. Türkiye ve Yunanistan arasındaki ihracat, ithalat ve dış ticaret verileri şöyle:

