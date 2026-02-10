Bakan Bolat Türkmenistan’da iş birliği fırsatlarını görüşecek

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, bugün Aşkabat'ta 12'ncisi düzenlenecek Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışına katılacak, üst düzey temaslarda bulunacak. Bolat'ın Türkmenistan'a yapacağı ziyaret kapsamında Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katılması planlanırken fuarın başta sanayi, tarım, gıda, tekstil, inşaat ve hizmetler olmak üzere çeşitli sektörlerde yeni iş birliği fırsatlarını geliştirmesi hedefleniyor. Bakan Bolat'ın üst düzey temaslarda da bulunacağı ziyaret, 12 Şubat'a kadar devam edecek.