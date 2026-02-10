Bakan Kurum: Şantiye şefi olmaktan gurur duyuyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli"nde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ildeki 14 milyon kişinin doğrudan etkilendiğini belirtti.
23 GÜNDE 550 KONUT
Depremde 53 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 100 binden fazla kişinin yaralandığını hatırlatan Kurum, binlerce binanın yıkıldığını, 104 milyar dolarlık doğrudan ekonomik kayıp yaşandığını söyledi. Depremin ardından 15'inci günde temelleri attıklarını, 45'inci günde ilk konutları teslim ettiklerini anımsatan Kurum, saatte 23, günde 550 konut ürettiklerini, bunun dünyada örneği olmadığını belirtti. "Gelinen noktada 455 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık. Dualarla, desteklerle, milletimizin bize olan o inancıyla el ele vererek hamdolsun bu konutları teslim ettik" diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: Üç yıl önce gördükleri tablonun, insanı çaresizliğe sürükleyecek kadar ağır olduğunu dile getiren Kurum, "Bugün gördüğümüz tablo ise şunu gösteriyor, eğer kararlı bir devlet aklı varsa, eğer milletine güvenen bir liderlik varsa, en büyük yıkımlar bile yeniden hayata çevrilebilir. Biz hep birlikte bunu başardık. Biz zoru başardık. Devletiyle, milletiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar güçlü bir devlet olduğunu tüm cihana bir kez daha kanıtladık" dedi.
Kurum açıklamalarına şöyle devam etti: "Huzurla yuvalarına giren 2 milyon vatandaşımızın gülen yüzleriyle cevap verdik. Ama görüyoruz ki hiç mahcup olmuyorlar. Hala da yalanlara devam ediyorlar. Çöp kutusu göndermekle övünüyorlar ama bizim bu kadar emekçiyle gece-gündüz çalıştığımız 455 bin konutu beğenmiyorlar. Bize 'şantiye şefi' dediler. 'Sen 11 ilin şantiye şefi misin?' dediler. 'Evet şantiye şefiyiz, şeref duyuyoruz' dedik. Çünkü ben 11 ilin kardeşi olmaktan, 11 ilin evladı olmaktan gurur duyacağım, bir nişan olarak bunu göğsümde taşıyacağım" dedi.