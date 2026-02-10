Bakan Kurum: Şantiye şefi olmaktan gurur duyuyoruz

23 GÜNDE 550 KONUT

Depremde 53 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 100 binden fazla kişinin yaralandığını hatırlatan Kurum, binlerce binanın yıkıldığını, 104 milyar dolarlık doğrudan ekonomik kayıp yaşandığını söyledi. Depremin ardından 15'inci günde temelleri attıklarını, 45'inci günde ilk konutları teslim ettiklerini anımsatan Kurum, saatte 23, günde 550 konut ürettiklerini, bunun dünyada örneği olmadığını belirtti. "Gelinen noktada 455 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık. Dualarla, desteklerle, milletimizin bize olan o inancıyla el ele vererek hamdolsun bu konutları teslim ettik" diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: Üç yıl önce gördükleri tablonun, insanı çaresizliğe sürükleyecek kadar ağır olduğunu dile getiren Kurum, "Bugün gördüğümüz tablo ise şunu gösteriyor, eğer kararlı bir devlet aklı varsa, eğer milletine güvenen bir liderlik varsa, en büyük yıkımlar bile yeniden hayata çevrilebilir. Biz hep birlikte bunu başardık. Biz zoru başardık. Devletiyle, milletiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar güçlü bir devlet olduğunu tüm cihana bir kez daha kanıtladık" dedi.