Bakan Şimşek: Ülkemiz iyi durumda ve büyümemiz dirençli

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı ile Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'na iştirak etti. 2025'in belirsizliklerle dolu zor bir yıl olduğunu belirten Şimşek Türkiye'nin bu zorlu süreci nasıl yönettiği sorusuna "Biz biraz şanslıydık ve süreci doğru da yönettik" yanıtını verdi.

YAPISAL ÇÖZÜMLER

ŞİMŞEK, "Biz kendimizi görece daha az kırılgan noktada görüyoruz. Son yıllarda hedeflediğimiz programları hayata geçirdik, bunlar da bize yardımcı oldu. Bölgemizde çatışmalar ve gerilimler söz konusu. Ama yine de Türkiye iyi durumda, büyümemiz dirençli, ticaret dirençli, dengesizliklerimizi yönetiyoruz ve yapısal çözümleri hayata geçiriyoruz" yorumunu yaptı.