‘Konut kredilerinde düşüş devam edecek’

HALKBANK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan, konut kredisi faizlerinde düşüşün süreceğini öngördüğünü belirtti. Arslan, konut kredilerine yönelik değerlendirmesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) konut kredilerindeki ayrımı kaldırmasına yönelik, "Burada hiç evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik destekler söz konusu ama ikinci evini veya üçüncü evini almak isteyenler için kredi kısıtlamaları var. Fakat sıfır olmayıp belli bir yaşa kadar olan konutlarda da bir finansman imkânı getirildi. Bu güzel bir imkân" dedi. Konut kredilerine ilişkin beklentilerini de paylaşan Arslan, "Konut kredisindeki maliyet oranları şu anda aylık bazda 2,5'in altına indi. Bunun ikinci yarıdan sonra yıl sonuna doğru yüzde 2'lere varan bir oranlara geleceğini tahmin ediyorum. Bu da elbette vatandaşımıza daha rahat ödeyebileceği bir konut finansmanı imkânı sağlayacaktır" dedi. Arslan, Halkbank olarak bu süreçte aktif rol alacaklarını vurguladı.