‘Nezaket’ enerji tüketimini artırıyor

DÜNYA genelinde milyonlarca kullanıcı, yapay zeka araçlarını her gün milyarlarca komutla (prompt) kullanıyor. Ancak bu komutların içine yerleştirilen ve insani bir alışkanlık olan nezaket ifadeleri, sanıldığı kadar "zararsız" değil. Yapay zeka modelleri, her bir kelimeyi veya karakteri "token" adı verilen birimlere dönüştürerek işliyor. Kullanıcının sorduğu soruya eklediği her nezaket cümlesi, modelin daha fazla veri işlemesine, dolayısıyla daha fazla elektrik harcamasına yol açıyor. Araştırmalar, yapay zeka ile yapılan yaklaşık 20 ila 50 soruluk bir sohbetin, yaklaşık yarım litrelik bir su tüketimine denk geldiğini gösteriyor. Soruya eklenen gereksiz her nezaket ifadesi, işlem süresini uzatarak bu tüketimi doğrudan artırıyor.