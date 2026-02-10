Tüvtürk yerine Turka geliyor

TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarının 15 Ağustos 2027 itibarıyla Turka adıyla hizmet vermeye başlayacağı yeni döneme ilişkin hazırlıklar sürerken, otomasyon ağırlıklı "yeni nesil araç muayene" sisteminin ilk adımı önümüzdeki ay İstanbul'da açılacak demo istasyonla atılacak. Edinilen bilgilere göre, araç sahipleri ile personel arasındaki temasın en aza indirileceği yeni modelde, ödemeler kartla yapılabilecek ve kart komisyonu vatandaşa yansıtılmayacak. Türkiye genelinde 249 sabit ve 10 motosiklet muayene istasyonu kurulması planlanırken, yeni istasyonların tamamı afet durumlarında sahra hastanesine dönüşebilecek şekilde tasarlanıyor.