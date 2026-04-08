Mazot ve gübre desteği yattı mı? 2026 ödeme takvimi açıklandı! Çiftçiler bu tarihlere dikkat!

Tarım sektöründe milyonlarca üreticinin merakla beklediği mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. İbrahim Yumaklı tarafından yapılan açıklamada, 3 Nisan 2026 tarihinde toplam 17 milyar 398 milyon 652 bin TL tutarındaki tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığı duyuruldu. Bu gelişmenin ardından gözler mazot ve gübre desteği ödemelerine çevrildi. Peki, ödemeler yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Mazot ve gübre desteği ödemeleri 2026 ile ilgili son gelişmeler üreticiler tarafından yakından izleniyor. Destek ödemeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen takvim çerçevesinde çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor ve ödemeler genellikle kademeli olarak gerçekleştiriliyor.



MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI 2026?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri, yapılan toplu destek ödemeleri kapsamında kademeli olarak çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya devam ediyor. Ancak tüm ödemeler tek seferde değil, TC kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen takvimle yatırılıyor. Bu nedenle bazı üreticiler ödemelerini alırken, bazıları için süreç devam ediyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödemeler genellikle birkaç gün içerisinde tamamlanıyor. Destekler, ÇKS'ye kayıtlı çiftçilerin hesaplarına peyderpey aktarılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ödeme planına göre, Nisan ayı içerisinde tüm hak sahiplerinin ödemelerini alması bekleniyor.

2026 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

2026 üretim yılı için yapılan güncelleme ile destek miktarlarında artış yaşandı. Buna göre:

Dekar başına destek 310 TL'ye yükseltildi

Mazot maliyetinin %50'si karşılanacak

Gübre maliyetinin %25'i destek kapsamında olacak

Bu artış, üreticilerin maliyet yükünü azaltmayı hedefliyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NEREYE YATIYOR?

Destek ödemeleri, çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Henüz banka hesabı olmayan üreticilerin ödemelerini alabilmesi için Ziraat Bankası'nda hesap açmaları gerekiyor.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NASIL SORGULANIR? (ADIM ADIM)

Ödemenizin yatıp yatmadığını öğrenmek oldukça kolay. İşte en pratik yöntemler:

e-Devlet üzerinden sorgulama:

e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapın

Arama bölümüne "Tarımsal destek ödemeleri sorgulama" yazın

ÇKS kaydınıza ait tüm destekleri görüntüleyin

Diğer kontrol yöntemleri:

Ziraat Bankası mobil uygulaması

ATM'ler

Banka şubeleri

ÖDEME GÜNÜNÜZÜ KAÇIRMAYIN!

Mazot ve gübre desteği ödemeleri TC kimlik numarasına göre yatırıldığı için, çiftçilerin kendi ödeme günlerini dikkatle takip etmesi gerekiyor. Hesabınızı düzenli kontrol ederek ödemenizin yatıp yatmadığını anında öğrenebilirsiniz.

