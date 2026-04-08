Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2026 zam ne kadar, ne zaman geçerli?









Bedelli askerlik ücreti yükseldi mi, yürürlüğe girdi mi? en fazla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Mart 2026 itibarıyla bedelli askerlik yapmayı planlayan vatandaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni düzenlemenin akıbetini yakından izliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklif, bedelli askerlik ücretinde dikkat çeken bir artış öngörürken aynı zamanda Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ek kaynak oluşturmayı amaçlıyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

AK Parti tarafından hazırlanan ve çeşitli mali düzenlemeleri içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne göre, halihazırda 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik ücreti yaklaşık yüzde 25 oranında artırılacak. Bu artışla birlikte ücretin 416 bin 361 TL seviyesine yükselmesi planlanıyor. Yetkililer, elde edilecek gelirin savunma sanayii yatırımlarına aktarılacağını belirtiyor.