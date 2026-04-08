Masada 3 senaryo var: Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Memur, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 Ocak zammının ardından Temmuz ayında maaşlarına yapılacak artışı merakla bekliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle kamu çalışanları ile emekliler için maaş zammı hesaplamaları yeniden yapılmaya başlandı.
Milyonlar için 3 oran netleşti, geriye sadece 3 aylık verilerin açıklanması kaldı.
Peki, memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Enflasyon beklentilerine göre zam oranı ne kadar? İşte masadaki zam senaryoları...
MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 olarak hesaplandı.
Mart ayında ise aylık enflasyon yüzde 1,94 yıllık 30,87 oldu. 3 aylık toplam enflasyon ise yüzde 10.04'e ulaştı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 12.19 oranında zam almıştı. TBMM'de alınan karar ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıkarılmıştı.
İşçi ve esnaf emeklileri Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 3 aylık enflasyon oranına göre şimdiden yüzde 10.04 zammı hak etti.
Merkez Bankası'nın Mart 2026 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi 'ne göre ilk beş aylık enflasyon oranının yüzde 14.05'e ulaşması bekleniyor.
Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte ise ilk 6 aylık enflasyon oranın yüzde 16'ya ulaşabileceği hesaplanıyor.
Yüzde 10.04 oranında kesinleşen ilk üç aylık enflasyona göre en düşük emekli aylığı 22 bin 8 TL'ye yükseliyor.
Haziran ayı enflasyon oranının da eklenmesiyle zam miktarının yüzde 16'ya dayanması öngörülüyor. Bu durumda en düşük emekli aylığı 23 bin 200 TL'ye kadar çıkabilecek.
25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisi Temmuz ayında kesinleşen ilk üç aydaki yüzde 10.04'lük zamma göre 27 bin 510 TL, ilk altı ay için öngörülen yüzde 16'lık zam oranına göre ise 29 bin TL alacak.
İşte 3 aylık veriye göre emekliler için yeni maaş tablosu…
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor.
Memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18.6 oldu. İkinci altı aylık dönemde toplu sözleşme zammı yüzde 7 olarak uygulanacak.
TÜİK tarafından yüzde 1,94 olarak açıklanan Mart ayı TÜFE verilerine göre memur ve memur emeklileri için henüz bir enflasyon farkı oluşmadı.
Ancak, Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon verilerine dolayısıyla memur ve emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin ipucu verdi.
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin enflasyon tahmini mart için yüzde 2.18, nisan ayı için yüzde 2.11, mayıs için yüzde 1.5 oldu. Ekonomistlerin tahminlere göre ilk 5 aylık enflasyon yüzde 14.32 olacak.
Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 2.99 enflasyon farkı oluşacak. Bu fark ile toplu sözleşme gereği yapılacak yüzde 7'lik zam ile toplam artış yüzde 10.2'ye ulaşacak.
İlk 6 aylık enflasyon yüzde 15 olarak gerçekleşirse, memurlara ve emeklilerine de yüzde 3.6 fark ile yüzde 10.86 artış yapılacak.
Yüzde 10.2'lik tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı 68 bin 203 liraya yükselecek. Zam oranının yüzde 10.86 olması halinde de memur emeklileri en az 30 bin 788 lira almaya başlayacak.
Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise yüzde 10.2'lik tahmine göre 30 bin 605 liraya ulaşacak. Zam oranının yüzde 10.86 olması halinde de memur emeklileri en az 30 bin 788 lira almaya başlayacak.
İlk altı aylık enflasyonun yüzde 16 olarak şekillenmesi halinde ise enflasyon farkının yüzde 3.7'yi bulması öngörülüyor. Buna göre memur ve memur emeklisine verilecek zammı oranı yaklaşık yüzde 11'i buluyor.
Bugün itibarıyla 59 bin 896 olan en düşük memur aylığı 66.484 TL'ye çıkacak. 1000 TL'lik seyyanen zammın eklenmesiyle en düşük memur aylığı alan vatandaşın cebine 67 bin 484 TL girecek.
Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılı hesaplama...
Profesör 1/4
Mevcut: 135.089
% 10.2 zamlı: 148.868
% 10.86 zamlı: 149.760
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568
% 10.2 zamlı: 99.806
% 10.86 zamlı: 100.404
Uzman doktor 1/4Mevcut: 150.426
% 10.2 zamlı: 165.769
% 10.86 zamlı: 166.762
Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 74.770
% 10.2 zamlı: 82.397
% 10.86 zamlı: 82.890
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219
% 10.2 zamlı: 89.503
% 10.86 zamlı: 90.039
Öğretmen 1/4Mevcut: 73.368
% 10.2 zamlı: 80.852
% 10.86 zamlı: 81.336
Avukat
Mevcut: 90.000
% 10.2 zamlı: 99.180
% 10.86 zamlı: 99.774
Başkomiser 3/1Mevcut: 89.214
% 10.2 zamlı: 98.314
% 10.86 zamlı: 98.903
Polis memuru 8/1Mevcut: 81.617
% 10.2 zamlı: 89.942
% 10.86 zamlı: 90.481
Şube müdürü (üniv. mez) 1/4
Mevcut: 94.384
% 10.2 zamlı: 104.011
% 10.86 zamlı: 104.634
Mühendis 1/4Mevcut: 96.211
% 10.2 zamlı: 106.025
% 10.86 zamlı: 106.660
Vaiz 1/4Mevcut: 76.653
% 10.2 zamlı: 84.472
% 10.86 zamlı: 84.978
Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut: 66.870
% 10.2 zamlı: 73.691
% 10.86 zamlı: 74.132
Memur (üniv. mez) 9/1
Mevcut: 64.397
% 10.2 zamlı: 70.965
% 10.86 zamlı: 71.391