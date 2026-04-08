Masada 3 senaryo var: Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin enflasyon tahmini mart için yüzde 2.18, nisan ayı için yüzde 2.11, mayıs için yüzde 1.5 oldu. Ekonomistlerin tahminlere göre ilk 5 aylık enflasyon yüzde 14.32 olacak.

Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 2.99 enflasyon farkı oluşacak. Bu fark ile toplu sözleşme gereği yapılacak yüzde 7'lik zam ile toplam artış yüzde 10.2'ye ulaşacak.

İlk 6 aylık enflasyon yüzde 15 olarak gerçekleşirse, memurlara ve emeklilerine de yüzde 3.6 fark ile yüzde 10.86 artış yapılacak.



Yüzde 10.2'lik tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı 68 bin 203 liraya yükselecek. Zam oranının yüzde 10.86 olması halinde de memur emeklileri en az 30 bin 788 lira almaya başlayacak.