Milyonların gözü bu haberde | Emekli ve memur maaş zammı 2026: Temmuz artışı ne kadar olacak?

Memur, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak ayında yapılan maaş artışının ardından gözünü Temmuz zammına çevirdi. Açıklanan son enflasyon verileriyle birlikte maaş artışlarına ilişkin hesaplamalar yeniden hız kazandı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun mart ayı enflasyonunu duyurmasıyla birlikte, milyonlarca kişi için 3 aylık zam oranı kesinleşti. Artık geriye yalnızca üç aylık veri kalırken, farklı zam senaryoları da netleşmeye başladı.
Peki, memur ve emekli maaşları Temmuz'da ne kadar artacak? Beklentilere göre zam oranı kaç olacak? İşte detaylı hesaplamalar ve öne çıkan senaryolar…
MART AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI
Mart ayına ilişkin enflasyon rakamları belli oldu. Ocak ayında yüzde 4,84 olarak gerçekleşen aylık enflasyon, şubat ayında yüzde 2,96 oldu. Mart ayında ise aylık enflasyon yüzde 1,94, yıllık enflasyon ise yüzde 30,87 olarak kaydedildi.
Bu verilerle birlikte yılın ilk üç aylık toplam enflasyonu yüzde 10,04'e ulaştı.
EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ZAM HESABI
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026'nın ilk yarısı için yüzde 12,19 oranında zam almıştı. Ayrıca yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltilmişti.
Temmuz ayında ise emekliler, 6 aylık enflasyon oranına göre yeniden zam alacak. İlk üç aylık veriler doğrultusunda emekliler şimdiden yüzde 10,04'lük artışı garantilemiş durumda.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, ilk 5 aylık enflasyonun yüzde 14,05 seviyesine ulaşması bekleniyor. Haziran verisinin de eklenmesiyle 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 16 olması öngörülüyor.
Bu senaryoya göre:
En düşük emekli maaşı 22.008 TL seviyesine yükseldi
6 aylık enflasyonun yüzde 16 olması halinde ise 23.200 TL'ye kadar çıkabilecek
Örneğin 25 bin TL maaş alan bir emekli:
Yüzde 10,04 zamla 27.510 TL
Yüzde 16 zamla yaklaşık 29.000 TL maaş alabilecek
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM SENARYOLARI
Memur ve memur emeklileri için maaş artışları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. 2026 yılının ilk yarısı için toplam artış yüzde 18,6 olarak uygulanmıştı. İkinci 6 ay için ise yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı bulunuyor.
Mart ayı enflasyonuna göre henüz enflasyon farkı oluşmasa da, beklenti anketleri zam oranları hakkında önemli ipuçları veriyor.
Ekonomist tahminlerine göre:
İlk 5 aylık enflasyon yüzde 14,32 olabilir
Bu durumda memurlar için yaklaşık yüzde 2,99 enflasyon farkı oluşacak
Toplam zam oranı ise yüzde 10,2 seviyesine ulaşacak
Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 15 olursa:
Enflasyon farkı yüzde 3,6
Toplam zam oranı yüzde 10,86 olacak
Enflasyonun yüzde 16'ya çıkması halinde ise toplam artışın yaklaşık yüzde 11 seviyesine ulaşması bekleniyor.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Mevcut verilere göre en düşük memur maaşı:
Yüzde 10,2 zamla 68.203 TL
Yüzde 10,86 zamla daha yüksek seviyelere çıkabilecek
Benzer şekilde memur emeklisi maaşları da:
30 bin TL bandının üzerine taşınacak
Ayrıca bazı hesaplamalara göre en düşük memur maaşı 66.484 TL'ye çıkarken, ek ödemelerle birlikte bu rakam 67.484 TL'ye ulaşabilecek.
MESLEK MESLEK ZAMLI MAAŞ HESAPLARI
Temmuz zammına göre bazı meslek gruplarında öne çıkan maaş tahminleri şöyle:
Profesör (1/4)
135.089 TL → 148.868 TL (%10,2) / 149.760 TL (%10,86)
Araştırma Görevlisi (7/1)
90.568 TL → 99.806 TL / 100.404 TL
Uzman Doktor (1/4)
150.426 TL → 165.769 TL / 166.762 TL
Hemşire (5/1)
74.770 TL → 82.397 TL / 82.890 TL
Uzman Öğretmen (1/4)
81.219 TL → 89.503 TL / 90.039 TL
Öğretmen (1/4)
73.368 TL → 80.852 TL / 81.336 TL
Polis Memuru (8/1)
81.617 TL → 89.942 TL / 90.481 TL
Başkomiser (3/1)
89.214 TL → 98.314 TL / 98.903 TL
Mühendis (1/4)
96.211 TL → 106.025 TL / 106.660 TL
Memur (9/1)
64.397 TL → 70.965 TL / 71.391 TL
