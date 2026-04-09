Pasaportlarda yeni dönem başlıyor!

KURAL İHLALLERİ TESPİT EDİLECEK

Bu uygulama, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da doğrudan kapsıyor. Yolcuların kurallara uyulup uyulmadığı daha kolay denetlenecek. Özellikle "90 gün içinde 180 gün kalış" kuralının ihlali artık sistem üzerinden otomatik olarak tespit edilecek.

KUYRUKLAR OLUŞABİLİR

Yetkililer, sistemin ilk günlerinde havalimanlarında yoğunluk yaşanabileceği konusunda uyarıyor. İlk kayıt işlemleri biraz daha uzun sürebilir.

İlk girişte yaşanabilecek gecikmelerin, ilerleyen süreçte yerini daha hızlı ve pratik işlemlere bırakması bekleniyor.

Toplanan biyometrik verilerin ise yaklaşık 3 yıl boyunca sistemde saklanacağı belirtiliyor.