Pasaportlarda yeni dönem başlıyor!

Avrupa Birliği, Schengen bölgesine girişlerde köklü bir değişikliğe gidiyor. Pasaportlarla ilgili yeni düzenlemeler 10 Nisan 2026 itibarıyla resmen başlıyor. İşte detaylar...
PASAPORT DAMGASI TARİHE KARIŞIYOR
Avrupa Birliği tarafından Giriş/Çıkış Sistemi (EES) faaliyete alınıyor. Bu sistemle birlikte yıllardır kullanılan pasaport damgası uygulaması tamamen kaldırılıyor.
DİJİTAL TAKİP DÖNEMİ
Artık sınır geçişleri dijital olarak takip edilecek. Schengen bölgesine giren yolcuların bilgileri elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Yeni sistem kapsamında yolculardan parmak izi ve yüz taraması gibi biyometrik veriler alınacak. Böylece giriş-çıkış kayıtları anlık olarak tutulacak.
KURAL İHLALLERİ TESPİT EDİLECEK
Bu uygulama, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da doğrudan kapsıyor. Yolcuların kurallara uyulup uyulmadığı daha kolay denetlenecek. Özellikle "90 gün içinde 180 gün kalış" kuralının ihlali artık sistem üzerinden otomatik olarak tespit edilecek.
KUYRUKLAR OLUŞABİLİR
Yetkililer, sistemin ilk günlerinde havalimanlarında yoğunluk yaşanabileceği konusunda uyarıyor. İlk kayıt işlemleri biraz daha uzun sürebilir.
İlk girişte yaşanabilecek gecikmelerin, ilerleyen süreçte yerini daha hızlı ve pratik işlemlere bırakması bekleniyor.
Toplanan biyometrik verilerin ise yaklaşık 3 yıl boyunca sistemde saklanacağı belirtiliyor.