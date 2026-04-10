Yurt dışı planı olanlar dikkat! Bugün yeni dönem başladı: İşte zorunlu hale gelen o uygulama

Bugün itibarıyla Schengen seyahatlerinde manuel pasaport kontrolü yerini dijital sisteme bırakıyor. Yeni uygulama kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil olmak üzere AB dışından gelen tüm yolcuların sınır geçişlerinde parmak izi ve biyometrik fotoğraf kaydı yaptırması gerekecek.
SÜRE AŞIMINA NE OLACAK?
Yeni sistem, manuel kontrollerdeki hata payını ortadan kaldırmayı hedeflerken, 180 gün içinde 90 gün kalış kuralını otomatik olarak hesaplayacak. Süre aşımı yapan yolcular anında tespit edilerek ilgili birimlere bildirilecek.
3 YIL SİSTEMDE SAKLANACAK
Gün sayma zorunluluğunu ortadan kaldıran bu uygulama, kural ihlallerini eş zamanlı olarak belirleyip sınır yetkililerine otomatik uyarı gönderecek. Öte yandan, kaydedilen biyometrik veriler 3 yıl boyunca sistemde saklanacak; bu sayede sonraki seyahatlerde işlemler daha hızlı ve kolay gerçekleştirilebilecek.
Giriş-çıkış damgalarının kaldırılmasıyla birlikte pasaport sayfalarının dolma sorunu ortadan kalkacak ve tüm seyahat kayıtları dijital ortamda saklanacak. Yeni Giriş/Çıkış Sistemi (EES), 2026'nın son çeyreğinde devreye girmesi planlanan Seyahat Ön Onay Sistemi (ETIAS) için de temel veri kaynağı olacak. Bu kapsamda Advantage Travel Partnership CEO'su Julia Lo Bue-Said, AB dışından gelen yolculara seyahat planlarına en az dört saatlik bir zaman tamponu eklemeleri tavsiyesinde bulundu.