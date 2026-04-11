Emlak Katılım halka arz sürecini resmen başlattı

Reel ekonomiye sağladığı katkı, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve sürdürülebilir finans yaklaşımıyla Türkiye ekonomisine değer katan Emlak Katılım, istikrarlı büyüme vizyonu ve güçlü finansal performansı doğrultusunda halka arz sürecinde önemli bir adım atarak izahnamesini Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") onayına sundu. İzahname henüz SPK tarafından onaylanmamış ve onay sürecinin tamamlanmasını takiben SPK tarafından onaylı izahname ve halka arza ilişkin detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Halka arz kapsamında herhangi bir yatırım kararı SPK'nın onayını müteakip verilmeli

ve yatırımcılar bu kararlarını nihai İzahname'de yaptıkları incelemelere dayandırmalıdır. SPK'ya resmi başvuru tarihi 07 Nisan 2026 olup Emlak Katılım'ın halka arzında Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım ve İş Yatırım konsorsiyum lideri aracı kurumlar olarak yer alacaktır. Banka paylarının halka arzı ile yenilikçi çözümler sunmaya devam ederken, uluslararası yatırımcı tabanını genişletmeyi hedeflemektedir.