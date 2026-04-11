KREDİ KULLANIMINDA YENİ DÜZENLEME | Kamu bankalarında ortak karar! Kimler yararlanacak?

Kamu bankalarında yönetim kurulu üyelerinin yakınlarına yönelik kredi kullanım sınırlamaları genişletildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, artık ikinci dereceye kadar olan akrabalar da bu kapsamın içine alındı.
KAMU BANKALARINDAN ORTAK KARAR
Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın 9 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilen olağan genel kurullarında düzenlemeye ilişkin karar alındı.
Daha önce yalnızca yönetim kurulu üyeleri, eşleri ve velayet altındaki çocuklarını kapsayan kredi sınırlaması, artık ikinci dereceye kadar akrabaları da içine alacak şekilde genişletildi.
KİMLERİ KAPSIYOR?
Yeni düzenlemeyle birlikte yönetim kurulu üyelerinin anne, baba ve kardeşleri de bu kapsamda değerlendirilecek. Bu kişiler, ilgili kamu bankalarından kredi, kredi kartı ve çek karnesi kullanabilecek ancak belirlenen yasal sınırların üzerine çıkamayacak.
Bankacılık Kanunu çerçevesinde mevcut uygulamada olduğu gibi, bu kişilerin kredi kullanım limiti yönetim kurulu üyesinin aylık net ücretinin belirli katları ile sınırlandırılmaya devam edecek.
HAZİNE DESTEKLİ KREDİLER İSTİSNA TUTULDU
Düzenleme kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sübvanse edilen Hazine faiz destekli krediler kapsam dışında bırakıldı. Tarım ve esnaf kredilerinin kamu bankaları aracılığıyla yürütülmesi nedeniyle bu alanlarda erişim kısıtlamasına gidilmedi.
Bu kapsamda Ziraat Katılım Bankası ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden sağlanan tarımsal destekli krediler ile Halkbank üzerinden verilen esnaf kredileri düzenlemeden etkilenmeyecek.
"KURUMSAL ŞEFFAFLIK" VURGUSU
Yetkililer, yapılan değişikliğin kamu bankalarında kurumsal yönetim ilkelerini güçlendirmeyi amaçladığını belirtiyor. Düzenlemenin; hesap verebilirlik, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde kamu bankalarının yönetim standartlarını daha da ileri taşımayı hedeflediği ifade ediliyor.