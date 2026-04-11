KREDİ KULLANIMINDA YENİ DÜZENLEME | Kamu bankalarında ortak karar! Kimler yararlanacak?

Kamu bankalarında yönetim kurulu üyelerinin yakınlarına yönelik kredi kullanım sınırlamaları genişletildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, artık ikinci dereceye kadar olan akrabalar da bu kapsamın içine alındı.

Daha önce yalnızca yönetim kurulu üyeleri, eşleri ve velayet altındaki çocuklarını kapsayan kredi sınırlaması, artık ikinci dereceye kadar akrabaları da içine alacak şekilde genişletildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Ziraat Bankası , Halkbank ve VakıfBank 'ın 9 Nisan'da İstanbul 'da gerçekleştirilen olağan genel kurullarında düzenlemeye ilişkin karar alındı.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni düzenlemeyle birlikte yönetim kurulu üyelerinin anne, baba ve kardeşleri de bu kapsamda değerlendirilecek. Bu kişiler, ilgili kamu bankalarından kredi, kredi kartı ve çek karnesi kullanabilecek ancak belirlenen yasal sınırların üzerine çıkamayacak.

Bankacılık Kanunu çerçevesinde mevcut uygulamada olduğu gibi, bu kişilerin kredi kullanım limiti yönetim kurulu üyesinin aylık net ücretinin belirli katları ile sınırlandırılmaya devam edecek.