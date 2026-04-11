YENİ ÖTV’SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ | Engelli araç satış şartları neler, kimler yararlanabilir?

Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle araç satın almasına ilişkin yeni düzenleme Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte, engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ve ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı sağlık raporuyla tespit edilen vatandaşlar da ÖTV istisnasından yararlanabilecek.
Yeni uygulamaya göre, belirlenen şartları taşıyan engelli bireyler 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'siz araç satın alabilecek. Düzenleme ile birlikte hangi marka ve modellerin kapsama girdiği, ÖTV muafiyetinin nasıl hesaplandığı ve araçların kimler tarafından kullanılabileceği yeniden gündeme geldi. Peki 2026 ÖTV muafiyetli araç listesi nasıl şekillendi, indirim oranı ne kadar ve kimler bu haktan yararlanabilecek? İşte tüm detaylar…
ENGELLİ ARAÇ SATIŞ ŞARTLARI NELER?
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" ile engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araç alımına ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle birlikte, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ve belirli sağlık kriterlerini taşıyan vatandaşların ÖTV'siz araç satın alma şartları yeniden tanımlandı.
Yeni düzenleme kapsamında kimlerin ÖTV muafiyetinden yararlanabileceği, araç satış şartlarının nasıl uygulanacağı ve hangi kriterlerin geçerli olacağı merak konusu oldu.
ÖTV MUAFİYETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan yeni düzenleme ile engelli bireylerin ÖTV'siz araç alımında kapsam genişletildi. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda yapılan değişiklikle birlikte, uygulamaya yeni bir madde eklenerek hak sahipliği netleştirildi.
Yeni düzenlemeye göre:
Engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan bireyler ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.
Ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı sağlık raporuyla tespit edilen kişiler de kapsama dahil edildi.
ÖTV istisnası, kanunda belirlenen taşıtların ilk iktisabında uygulanacak.
Bu haktan yararlanma 10 yılda bir defa ile sınırlı olacak.
ARAÇ ŞARTLARI VE LİMİT
2026 yılı itibarıyla ÖTV'siz alınabilecek araçlar için üst fiyat sınırı 2.873.900 TL olarak belirlenirken, araçların ayrıca yüzde 40 yerli üretim şartını sağlaması gerekiyor.