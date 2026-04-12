e-Devlet'te fark etti, parasını faiziyle geri aldı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel hastanede bel fıtığı ameliyatı olan bir kişiden, Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine aykırı şekilde alınan 34 bin 638 lira tutarındaki ücretin, yasal faiziyle birlikte iade edilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.









Özel hastanede bel fıtığı ameliyatı olan bir kişi, tetkikler hariç 73 bin lira ödeme yaptı. e-Devlet üzerinden yaptığı kontrolde işlemle ilgili 19 bin 180 lira tutarında ücret gözüktüğünü fark eden vatandaş, fazladan alınan paranın iadesi talebiyle KDK'ye başvurdu.



Bunun üzerine inceleme başlatan KDK, konuyla ilgili özel hastaneden görüş istedi. Hastane yönetiminden kuruma gönderilen yazıda, "hastanın kendi rızasıyla özel sağlık hizmetlerinden faydalanmak istediği ve ücret farkını ödemeyi kabul ettiği" öne sürüldü.





Yazıda, hastanın bilgisi ve rızası dahilinde ödenen ücretin iadesinin yapılamayacağı belirtildi.



Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) gönderilen yazıda ise Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki hükümler kapsamında, söz konusu ameliyat için kurum tarafından hastaneye 19 bin 180 lira ödendiği ifade edildi.



Tebliğdeki hükümlere göre, SGK'ye faturalanan tutarın iki katına kadar ücretin hastanece talep edilebileceği hatırlatılan yazıda, aradaki 34 bin 638 liranın fazladan alındığı kaydedildi.