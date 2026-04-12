Manisa’dan dünyaya rekor kuru üzüm ihracatı

MANISA Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Türkiye'nin dünya kuru üzüm üretimi ve ihracatında lider ülkeler arasında yer aldığını belirterek, 2025-2026 sezonunun başından bu yana 294 milyon dolarlık gelir elde edildiğini açıkladı. Özkasap, 1 Eylül 2025'te başlayan sezonda, 4 Nisan 2026 itibarıyla Türk kuru üzümünün Amerika'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada 80'den fazla ülkeye ihraç edildiğini söyledi. İhracatta en büyük payı ise Avrupa Birliği ülkelerinin aldığını ifade etti.Manisalı üreticilerin köklü bağcılık kültürü sayesinde yüksek kalite standardını koruduğunu vurgulayan Özkasap, "Manisa çiftçisi toprağını, iklimini ve ürününü çok iyi tanıyor. Bu da bizi dünya pazarında güçlü kılıyor" dedi.

GÜVENİLİRLİK ARTIYOR

TÜRKIYE'NIN kuru üzümdeki en önemli rakiplerinin Güney Afrika, Çin, İran ve Özbekistan olduğunu belirten Özkasap, Türkiye'nin kalite, gıda güvenliği ve kalıntısız üretim konusunda öne çıktığını dile getirdi. Avrupa pazarında kalıntısız ve güvenilir ürün talebinin her geçen gün arttığını da sözlerine ekledi. Manisa Sultani çekirdeksiz üzüm için Avrupa Birliği'ne coğrafi işaret başvurusu yapıldığını hatırlatan Özkasap, tescil sürecinin tamamlanmasıyla ürünün Avrupa pazarında koruma altına alınacağını ve bunun önemli bir rekabet avantajı sağlayacağını söyledi.Kuru üzümün Türkiye için stratejik bir tarım ürünü olduğunu vurgulayan Özkasap, üretimden ihracata kadar güçlü bir altyapıya sahip olduklarını belirterek, sektörün rekabet gücünün korunması için maliyetlerin düşürülmesi ve ihracatın desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.