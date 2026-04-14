Bu illerde arsalar değerini katladı! İzmir'de arsa fiyatları ne kadar? İşte il il artış oranları...

Yani yatırımcı artık sadece büyükşehirlere değil, daha ulaşılabilir fiyat sunan alternatif bölgelere yöneliyor." Asıl dikkat edilmesi gereken noktanın fiyatlar değil, arz olduğuna dikkati çeken Öğüt, şunları söyledi: "Son verilere göre Türkiye genelinde arsa stokları bir ayda yüzde 33 azaldı. Büyükşehirlerde de benzer bir daralma söz konusu.

Bu da piyasada satılık arsa bulmanın giderek zorlaştığını gösteriyor" dedi. Öğüt sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki dönemde arsa yatırımında kazancı belirleyecek olan şey yalnızca fiyat artışı olmayacak. Asıl farkı, doğru lokasyonda doğru arsaya ulaşabilen yatırımcılar yaratacak. Artık soru 'Fiyat ne kadar artacak?' değil, 'Doğru arsayı bulabilecek miyim?' oldu."

EN ÇOK ARTIŞ HANGİ BÖLGELERDE?

Mart ayında geçen yıla göre arsa fiyatları Türkiye genelinde yüzde 23 arttı. Pandemi döneminin yıldızı Çanakkale, Muğla, Sakarya, Antalya, Kırklareli, Aydın, İzmir, Yalova gibi illerde artış oranı Türkiye ortalamasının da altında kaldı. Ankara'da artış yüzde 27, İstanbul'da yüzde 15, İzmir'de yüzde 15 seviyesinde kaldı. Ancak bazı iller yüksek artışlarıyla dikkat çekti. Yüzde 30'un üzerinde artış yaşanan iller şöyle sıralandı: