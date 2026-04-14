EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHİ 2026 | Emlak vergisi ne zaman, nasıl ödenir? 1. taksit emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır? 2026 emlak vergisi son ödeme tarihi

2026 yılı emlak vergisi 1. taksit ödemeleri, her yıl olduğu gibi mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan dönemde yapılıyor. Buna göre, ilk taksit için son ödeme tarihi 31 Mayıs 2026 olarak uygulanıyor. Bu tarihe kadar ödeme yapılmaması durumunda gecikme faizi devreye giriyor.
Emlak vergisi, taşınmazın bağlı bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor ve iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor. İlk taksiti kaçırmamak, cezai duruma düşmemek açısından önemli. 1. taksit emlak vergisi nasıl ödenir? Emlak vergisi ne zaman yatırılacak? İşte, 2026 emlak vergisi son ödeme tarihi ve e-Devlet sorgulama ekranı bilgisi...
EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Emlak vergisi, Türkiye'de her yıl iki taksit halinde ödenir:
1. taksit: Mart, Nisan ve Mayıs aylarında
2. taksit: Kasım ayında
2026 yılı için ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs 2026 tarihine kadar tamamlanmalıdır. Bu tarihten sonra ödeme yapılırsa gecikme faizi uygulanır.
EMLAK VERGİSİ NEREDEN ÖDENİR?
Ödemeler birkaç farklı kanal üzerinden yapılabilir:
e-Devlet üzerinden sorgulama ve ödeme
Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi
İlgili belediyelerin resmi internet siteleri
Belediye vezneleri
Bankalar (EFT/havale veya kredi kartı)
E-DEVLET'TE GÖRÜNMÜYORSA NE YAPILMALI?
Emlak vergisi işlemleri belediyeler tarafından yürütüldüğü için, her belediyenin e-Devlet sistemiyle entegre olması gerekir. Eğer ödeme ekranı görünmüyorsa:
Belediyenin kendi web sitesinden ödeme yapılabilir
Ya da doğrudan belediyeye gidilerek işlem tamamlanabilir