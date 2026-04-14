EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHİ 2026 | Emlak vergisi ne zaman, nasıl ödenir? 1. taksit emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır? 2026 emlak vergisi son ödeme tarihi

2026 yılına ait emlak vergisi ödeme süreci, nisan ayı itibarıyla mükelleflerin gündeminde yer alıyor. Bina, arsa, arazi ve iş yeri gibi taşınmazlar için ödenen bu vergi kapsamında; hesaplama, sorgulama ve ödeme işlemleri hem internet üzerinden hem de belediyeler aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Emlak vergisine esas olan taşınmaz değeri, kanunla belirlenen takdir komisyonları tarafından tespit ediliyor ve bu değer üzerinden belirli oranlarda vergi hesaplanıyor.









2026 yılı emlak vergisi 1. taksit ödemeleri, her yıl olduğu gibi mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan dönemde yapılıyor. Buna göre, ilk taksit için son ödeme tarihi 31 Mayıs 2026 olarak uygulanıyor. Bu tarihe kadar ödeme yapılmaması durumunda gecikme faizi devreye giriyor.

Emlak vergisi, taşınmazın bağlı bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor ve iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor. İlk taksiti kaçırmamak, cezai duruma düşmemek açısından önemli.