İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İLK EVİM KONUT KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hayata geçirilmesi planlanan bu dev proje ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak görülmekte. Peki İlk evim kredisi başvuruları ne zaman başlıyor? Bu projeye kimler başvurabilir? İşte detaylar...
İLK EVİM KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İlk evim konut kredisi için çalışmalar devam ediyor. Kredi için tarih henüz netleşmedi. Mayıs veya haziran ayında başvuruların başlaması bekleniyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER? KİMLER FAYDALANABİLİR?
"İlk Evim" konseptiyle kurgulanan bu kampanyadan yararlanmak için belirli kriterlerin karşılanması gerekiyor. İşte öne çıkan başvuru şartları:
İlk Kez Ev Alacak Olmak: Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması gerekiyor.
Gelir Sınırı: Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlar öncelikli olacak.
İkamet Şartı: Belirli bir süredir aynı şehirde ikamet etme veya o şehirde çalışma şartı aranabilir.
Taşınmazın Durumu: Kredi, genellikle sıfır veya belirli kriterlere uygun konutlar için geçerli olacak.