KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON DURUM 2026 | Kademeli gelecek mi? Erken emeklilik prim gün şartı nelerdir, belli oldu mu?

2026 Nisan itibarıyla kademeli (erken) emeklilik konusu, özellikle 2000 yılı sonrası sigortalı çalışanlar için en önemli gündem başlıklarından biri olmaya devam ediyor.
Ancak şu an için netleşmiş bir yasa, kesinleşmiş bir tablo ya da resmi olarak yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmuyor. Kademeli emeklilik, mevcut sistemden farklı olarak, sigorta başlangıç tarihine göre yaş ve prim şartlarının daha esnek biçimde kademeli şekilde uygulanmasını ifade ediyor. Kademeli (erken) emeklilik nedir, gelecek mi? Erken emeklilik prim gün şartı nelerdir, belli oldu mu? Kadın ve erkek erken emeklilik prim gün sayısı ve yaşı değişecek mi? İşte detaylar…
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM
Kademeli emeklilik çalışmalarıyla ilgili gündemde yeni bir gelişme yer almıyor.
2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?
EYT'den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hale gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.