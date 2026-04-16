16 NİSAN PERŞEMBE ALTINDA SON DURUM | Yatırım yapanlar dikkat! Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

16 Nisan 2026 Perşembe günü altın piyasası hareketli bir başlangıç yaptı. ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların hız kazanması, küresel risk iştahını artırırken altın fiyatlarında da yukarı yönlü bir eğilim öne çıkıyor.

Son dönemde altındaki sert yükseliş, özellikle düğünlerdeki takı alışkanlıklarını da etkiledi. Yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşlar çeyrek altın yerine daha düşük gramajlı seçeneklere ve nakit hediyelere yönelmeye başladı. Bu süreçte Kapalıçarşı ve Harem piyasasındaki fiyatlar da yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ise "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Altın fiyatları son durum nedir? İşte 16 Nisan 2026 güncel altın fiyatları…