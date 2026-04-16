GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 16 NİSAN | Benzin ve motorin kaç TL oldu? Akaryakıta zam gelecek mi?

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılabileceği ve tarafların enerji piyasalarını sarsan çatışmayı sona erdirmek amacıyla yeniden müzakere masasına oturabileceğine dair sinyallerin etkisiyle yatay bir seyir izledi.
Brent petrol, çarşamba gününü neredeyse değişim göstermeden tamamladıktan sonra varil başına 95 doların altında dengelenirken, ABD ham petrolü (WTI) yaklaşık 91 dolar seviyesinde işlem gördü. Konuya yakın kaynaklara göre Washington ve Tahran, barış görüşmelerine daha fazla zaman tanımak için ateşkesi iki hafta daha uzatmayı değerlendiriyor.
Öte yandan ABD'den gelen veriler, ham petrol ve başlıca rafine ürün stoklarında düşüş yaşandığını ortaya koydu. Yurt dışı talebin güçlenmesiyle birlikte toplam petrol ve yakıt ihracatı rekor seviyeye ulaşırken, özellikle Asya'daki alıcılar sınırlı arz için rekabet ediyor.
AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM
Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.
Son olarak; 16 Nisan gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 4.04 TL indirim yapıldı.
Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
16 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 62.70 TL
Motorinin litresi: 71.59 TL
LPG: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 62.56 TL
Motorinin litresi: 71.45 TL
LPG: 34.39 TL
ANKARA
Benzinin litresi: 63.67 TL
Motorinin litresi: 72.71 TL
LPG: 34.87 TL
İZMİR
Benzinin litresi: 63.94 TL
Motorinin litresi: 72.99 TL
LPG: 34.79 TL