MİLYONLARCA EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR! | Emekli refah payı gündemde: Gözler Temmuz ayında

Bu verinin üzerine Nisan , mayıs ve Haziran enflasyonları eklenecek. Bu konuda Merkez Bankası 'nın anketinden çıkan sonuca göre 6 aylık enflasyonun 2026 yılı için yüzde 17.08 olması bekleniyor. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık artış anlamına geliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kere 6 aylık enflasyon oranında artış alırken, memurlar ve memur emeklileri de yine yılda iki kez toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alıyor. Bu yıl Ocak ayından bu yana 3 aylık vergi belli oldu. Buna göre 3 aylık enflasyon yüzde 10.04 olarak gerçekleşti.

Yapılan hesaplamalara göre ise bu sonuçlardan memurlar ve memur emeklilerinin artışı ise toplu sözleşme ve 5.48 puanlık enflasyon farkı ile birlikte yüzde 12.86 oluyor. Böylece Temmuz ayında iki kesim arasında 4,22 puanlık bir fark oluşmuş oldu. Bu fark Ocak ayında yaklaşık 6,5 puandı.

ZAM FARKI KAPATILIR MI?

Son dönemde zaman zaman SSK Bağ-Kur emeklisinin lehine , zaman zaman da memur emeklisi lehine bu farklar oluşuyor. Hükümet bu konuda bir çalışma da başlattı. Her kesimin yani tüm emeklilerin aynı oranda zam almalarını sağlayacak bu çalışma devam ediyor. Burada birkaç model de ortaya çıkıyor.

Birincisi tüm emeklilerin enflasyon ya da toplu sözleşme artışından eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak.