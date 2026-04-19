ÖTV'SİZ ARAÇLAR LİSTESİ: KİMLER YARARLANABİLİR, ŞARTLAR NELER? HANGİ MODEL ARAÇLAR ALINABİLİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araç alımına ilişkin şartlarda önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre, yüzde 40 ortopedik engel oranına sahip vatandaşlar için "sürücü belgesi" şartı esnetildi. Peki, yeni düzenlemeye göre kimler ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek? 2026 model araç listesinde hangi markalar bulunuyor? İşte merak edilen tüm detaylar…
KİMLER ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLECEK?
Son anda teklifte yapılan değişikle ortopedik engel oranı yüzde 40'ın üzerinde olan kişilerin ÖTV'siz araç almasının da önü açıldı. Resmi Gazete'de yer alan kararla ortopedik engelleri nedeniyle ehliyet alamayan kişiler 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV'siz araç satın alabilecek.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden ortopedik engelleri nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına karar verilen engelli bireylere de Kanun kapsamında belirlenen taşıtların ilk iktisabında 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnası uygulanacak.
Türkiye'de yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, belirlenen fiyat limitleri dahilinde ÖTV ödemeksizin araç satın alabiliyor. Daha düşük oranlarda ise araçta özel tertibat şartı aranıyor.
Muafiyet kapsamında satın alınan araçlar belirli bir süre boyunca satılamıyor. Bu süre dolmadan yapılan satışlarda ödenmeyen ÖTV tahsil edilebildiğinden, araç sahipliği planlamasını baştan dikkatli yapılması gerekiyor. Yeni düzenlemeyle ortopedik engeli bulunan ve bu nedenle sürücü belgesi alamayan yüzde 40 ve üzeri engeli olan kişiler de ÖTV muafiyetiyle araç alabilecek.
EN AZ YÜZDE 40 ŞARTIYLA ALINABİLECEK ARAÇLAR
En az yüzde 40 yerli olması şartı nedeniyle Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon alınabiliyor.
Fıat marka araç kapsamında bugün bayilere gidildiğinde ÖTV muafiyeti kapsamında yer alan araçlar Fiat Egea Sedan, Fiat Egea Cross, Fiat Ulysse modelleri kapsama giriyor.
Renault'da Duster, Megane ve Clio model araçlar ÖTV muafiyeti kapsamında alınabiliyor.
ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2026 LİSTESİ
Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2.873.972 TL altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, station wagon gibi taşıtlar ÖTV muafiyeti kapsamındadır.
Motor hacimlerine bakıldığında ise sınırlamalar şunlardır:
Motor silindir hacmi 2800 cm³'ü geçmeyen, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up gibi açık veya kapalı kasalı kamyonetler
1.6 motor hacmi ve altında olan binek otomobiller
Motor silindir hacmi önemli olmaksızın tüm motosikletler