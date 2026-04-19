ÖTV'SİZ ARAÇLAR LİSTESİ: KİMLER YARARLANABİLİR, ŞARTLAR NELER? HANGİ MODEL ARAÇLAR ALINABİLİR?

Resmi Gazete 'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araç alımına ilişkin şartlarda önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre, yüzde 40 ortopedik engel oranına sahip vatandaşlar için "sürücü belgesi" şartı esnetildi. Peki, yeni düzenlemeye göre kimler ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek? 2026 model araç listesinde hangi markalar bulunuyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

KİMLER ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLECEK? Son anda teklifte yapılan değişikle ortopedik engel oranı yüzde 40'ın üzerinde olan kişilerin ÖTV'siz araç almasının da önü açıldı. Resmi Gazete'de yer alan kararla ortopedik engelleri nedeniyle ehliyet alamayan kişiler 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV'siz araç satın alabilecek.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden ortopedik engelleri nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına karar verilen engelli bireylere de Kanun kapsamında belirlenen taşıtların ilk iktisabında 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnası uygulanacak.

Türkiye'de yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, belirlenen fiyat limitleri dahilinde ÖTV ödemeksizin araç satın alabiliyor. Daha düşük oranlarda ise araçta özel tertibat şartı aranıyor.