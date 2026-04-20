Haberler Ekonomi 20 Nisan Pazartesi akaryakıt fiyatları: Motorin, benzin kaç TL? Güncel İzmir, İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları...

20 Nisan 2026 Pazartesi günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve Hürmüz Boğazı’na yönelik art arda gelen açıklamalar, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmayacağı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları da merak ediliyor. Peki 20 Nisan itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar…

BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM YADA ZAM VAR MI?

Akaryakıt fiyatlarına Türkiye'de genel bir zam veya indirim beklenmiyor. Motorin litre fiyatına 16 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 4,04 TL'lik indirim yapılmıştı. İndirim pompa fiyatlarına yansımıştı.

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 20 NİSAN 2026

İzmir'de benzin litre fiyatı: 63.94 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 72.99 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 34.79 TL

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 20 NİSAN 2026

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.70 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 71.59 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.56 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 71.45 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 34.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 20 NİSAN 2026

Ankara'da benzin litre fiyatı: 63.67 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 72.71 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 34.87 TL

