20 Nisan Pazartesi akaryakıt fiyatları: Motorin, benzin kaç TL? Güncel İzmir, İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İzmir, Ankara, İstanbul'da benzin fiyatları ne kadar oldu? soruları araştırılıyor. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte detaylar...
BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM YADA ZAM VAR MI?
Akaryakıt fiyatlarına Türkiye'de genel bir zam veya indirim beklenmiyor. Motorin litre fiyatına 16 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 4,04 TL'lik indirim yapılmıştı. İndirim pompa fiyatlarına yansımıştı.
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 20 NİSAN 2026
İzmir'de benzin litre fiyatı: 63.94 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 72.99 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 34.79 TL
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 20 NİSAN 2026
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.70 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 71.59 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.56 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 71.45 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 34.39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 20 NİSAN 2026
Ankara'da benzin litre fiyatı: 63.67 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 72.71 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 34.87 TL