Bankalardan altında yükseliş tahmini

ABD ve Avrupa merkezli dört büyük yatırım bankası, 2026 yılına ilişkin altın fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederek değerli metalde yükseliş beklentisini sürdürdü.
Goldman Sachs, ons altın için 5 bin 400 dolarlık tahminini korurken, JP Morgan 6 bin 300 dolarlık öngörüsüyle "en güçlü pozisyon" beklentisini dile getirdi. Alman Deutsche Bank 6 bin dolar seviyesini işaret ederken, UBS ise daha önce 5 bin 600 dolar olan tahminini 5 bin 200 dolara çekti.
FİYATLAR ÜZERİNDE BELİRLEYİCİ
Küresel bankaların raporlarında jeopolitik riskler, ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının altın talebinin fiyatlar üzerinde belirleyici olacağı vurgulandı.
Öte yandan ons altın fiyatı 19 Nisan itibarıyla 4 bin 830 dolar seviyelerinde seyrederken, yurt içinde gram, çeyrek ve cumhuriyet altınında da yükseliş dikkat çekti.
Uzmanlar, özellikle Orta Doğu'daki gerilimler ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların altına olan talebi artırdığını belirtiyor.