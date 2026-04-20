Egeli mobilyacılar rotayı ABD’ye çevirdi

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin 86 yıllık tarihinde bir ilk yaşanıyor. Birlik, 5-7 Mayıs 2026 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek HD Expo Conference 2026 Fuarına Türkiye Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2025 yılında 66 milyar dolarlık mobilya ürünleri ithal ettiğini dile getiren Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, ABD'nin mobilya ithalatının 90 milyar dolarlara ulaştığı yıllar olduğunu, Türkiye'nin ABD'ye 250 milyon dolar olan mobilya ihracatını 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

STRATEJİK TANITIM

Güngör, "Sektörel ticaret heyetleri ve alım heyetlerine devam ederken HD Expo Conference 2026 Fuarı'yla ilk kez bir fuara Türkiye Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştireceğiz. HD Expo Conference 2026 Fuarıyla; Türk mobilya sektörünün küresel ölçekte rekabet gücünü artırmayı, Türk markalarının uluslararası projelerde daha fazla yer almasını sağlamayı ve ABD pazarındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. HD Expo Conference 2026 Fuarı'nın otel, restoran, kruvaziyer, resort ve ticari konaklama projelerine yönelik mobilya, aydınlatma, tekstil, zemin kaplamaları ve iç mekân çözümlerine odaklandığını ifade eden Güngör, HD Expo Conference Fuarı'nın; sektörün önde gelen uluslararası buluşma noktalarından biri olarak öne çıktığını. Fuarın, mimarlar, iç mimarlar, proje geliştiriciler, satın alma profesyonelleri ve zincir otel temsilcileri ile doğrudan temas kurulabilen güçlü bir ticaret platformu olduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türk mobilya ve iç mekân sektörünün hedef pazarları arasında yer aldığının altını çizen Güngör şöyle devam etti: "ABD, Tasarım gücü, üretim kapasitesi ve kalite standardı yüksek ürünlerimiz için önemli fırsatlar barındırıyor. HD Expo Conference 2026 kapsamında gerçekleştirilecek milli katılım organizasyonu ile Türk firmalarının marka bilinirliğinin artırılması, yeni ticari bağlantılar kurulması ve ihracat hacminin güçlendirilmesini hedefliyoruz."