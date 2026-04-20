Mobil iletişim yatırımları 5 yılda 8 katına çıktı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'ndan" derlediği bilgiye göre, ülkede elektronik haberleşme sektöründeki yatırımlar, hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda, Türkiye'de kesintisiz iletişimin sağlanması için operatörlerin mobil yatırım tutarı, her yıl katlanarak sürüyor. 2021'den 2025 yılı sonuna kadar, Türkiye'de 5 yılda operatörler tarafından yapılan toplam mobil yatırımın tutarı, 187 milyar 978 milyon lira olarak kayıtlara geçti.