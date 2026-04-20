SGK'lı anneye 123 bin, memur anneye 247 bin TL | Doğum izni 6 aya çıkıyor

TBMM Genel Kurulu'nda doğum yapan memur ve işçi kadın çalışanlara 24 hafta izin verilmesine ilişkin düzenlemeler kabul edildi. Bu süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "İşgücü Piyasası ve Kadın İstihdamı Ekseninde Aile Dostu Politikalar" araştırması kapsamında doğum yapan annelerin işe dönüş oranlarını da mercek altına aldı.

DOĞUM İZNİ YENİ YASAYA GÖRE NASIL OLACAK?

İşçi ve memur kadın çalışanlara doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta süreyle analık izni verilecek. Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen kadın çalışanlar isteği halinde doğumdan önceki 2 haftaya iş yerinde çalışabilecek. Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olanlara 10 gün izin verilecek.

MEMUR VE İŞÇİ ANNELERİN DOĞUM İZNİ ÜCRETİ NE KADAR?

Doğum izninin 24 haftaya çıkmasıyla birlikte memur ve SGK'lı annelere ödenecek rapor parası da artacak. SGK'lı annelere 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak hesaplama ile izin süresi boyunca en az 123 bin 312 TL ödenecek. Brüt maaş ortalaması 35 bin TL olana 130 bin 667 TL, 40 bin TL olana 149 bin 333 TL, 50 bin TL olana da 186 bin 667 TL ödenecek.