Türkiye batarya üssü olma yolunda

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Kritik Hammadde Listesi"ni genişleterek lityum-iyon batarya teknolojilerini stratejik ürün kapsamına alması, Türkiye'nin batarya üretiminde bölgesel üs olma hedefi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, düzenlemenin yerli üretim ve yabancı yatırımları teşvik edeceğini belirtirken, Avrupa'nın Asyalı üreticilere alternatif aradığı bir dönemde Türkiye için fırsat oluştuğunu ifade etti. Yeni düzenlemeyle batarya üretimi ve Ar-Ge süreçlerinin hızlanması, elektrikli araç yatırımlarında ise finansman imkânlarının devreye girmesi hedefleniyor.