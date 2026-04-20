Yenilenmiş cep telefonu fiyatları sıfır fiyatını aştı

Akıllı telefon pazarında son yılların yükselen trendlerinden biri olan "yenilenmiş cihazlar", fiyat avantajını kaybederek cazibesini yitirmeye başladı. Ekonomik bir alternatif olarak öne çıkan bu ürünler, bugün geldiği noktada sıfır telefonlarla doğrudan rekabet etmekte zorlanıyor. Piyasadaki güncel örnekler dikkat çekici. Vatandaşın özellikle yüksek taksit sayısı avantajından dolayı tercih ettiği yenilenmiş ikinci el cep telefonu fiyatları sıfır fiyatları aşmış durumda. Yenilenmiş bir iPhone 15 128 GB modeli 51 bin TL ile 54 bin TL bandında satışa sunulurken, aynı cihazın sıfır ve 2 yıl garantili versiyonu yaklaşık 46 bin 989 TL'ye bulunabiliyor. Yani tüketici, daha uzun garanti süresiyle sıfır ürünü daha ucuza satın alabiliyor. Bu veriler, yenilenmiş telefonların en önemli satış argümanı olan "uygun fiyat" avantajını büyük ölçüde kaybettiğini ortaya koyuyor.