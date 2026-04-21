65 YAŞ MAAŞ HESAPLAMA 2026 | Milyonları ilgilendiriyor: 65 yaş, dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar zamlanacak?

2026 Ocak zammının ardından memurlar, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü yılın ikinci yarısında yapılacak artışa çevirdi. Temmuz ayında yalnızca maaşlar değil; 65 yaş aylığı, engelli maaşı ile dul ve yetim aylıkları da yeniden güncellenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle yılın ilk üç aylık enflasyon farkı netleşirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi de Temmuz zammına dair önemli ipuçları sundu. Bu veriler doğrultusunda milyonlarca kişinin alacağı zam oranı daha da şekillenmeye başladı.

MERKEZ BANKASI'NDAN ZAM İÇİN İPUCU

Merkez Bankası'nın anketine göre 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17.08 olacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 17,08, memur ve memur emeklileri toplamda yüzde 12,86 zam alacak. Bu durumda memur maaşı katsayısı 0,8587 olacak.

Memur maaş katsayısındaki yükselişle birlikte kamu çalışanlarının aylıkları yeniden belirlenecek. Hâlihazırda 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, artışla birlikte 69 bin 849 liraya çıkacak.

Memurlara yapılacak zam en az 13 gelir ve ödemeyi belirleyecek. Emeklilere yapılacak zam ile de SSK ve Bağ-Kur üzerinden maaş alan dul ve yetimlere yapılacak zam belli olacak.