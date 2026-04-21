65 YAŞ MAAŞ HESAPLAMA 2026 | Milyonları ilgilendiriyor: 65 yaş, dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? 65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar zamlanacak?

2026 Ocak zammının ardından memurlar, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü yılın ikinci yarısında yapılacak artışa çevirdi. Temmuz ayında yalnızca maaşlar değil; 65 yaş aylığı, engelli maaşı ile dul ve yetim aylıkları da yeniden güncellenecek.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle yılın ilk üç aylık enflasyon farkı netleşirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi de Temmuz zammına dair önemli ipuçları sundu. Bu veriler doğrultusunda milyonlarca kişinin alacağı zam oranı daha da şekillenmeye başladı.
MERKEZ BANKASI'NDAN ZAM İÇİN İPUCU
Merkez Bankası'nın anketine göre 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17.08 olacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 17,08, memur ve memur emeklileri toplamda yüzde 12,86 zam alacak. Bu durumda memur maaşı katsayısı 0,8587 olacak.
Memur maaş katsayısındaki yükselişle birlikte kamu çalışanlarının aylıkları yeniden belirlenecek. Hâlihazırda 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, artışla birlikte 69 bin 849 liraya çıkacak.
Memurlara yapılacak zam en az 13 gelir ve ödemeyi belirleyecek. Emeklilere yapılacak zam ile de SSK ve Bağ-Kur üzerinden maaş alan dul ve yetimlere yapılacak zam belli olacak.
65 YAŞ AYLIĞI, ENGELLİ AYLIĞI, EVDE BAKIM DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?
Memur maaş katsayısındaki artış ile 65 yaş aylığında da yükseliş olacak. Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara şu anda 6 bin 393 lira olarak ödenen aylık destek, artışla birlikte 7 bin 215 liraya yükselecek.
Bakıma muhtaç yaşlı ve engelli bireyler için sağlanan 13 bin 878 lira tutarındaki evde bakım desteği, artışla birlikte 15 bin 663 liraya yükselecek.
Yüzde 40-69 engelli vatandaşlara verilen 5 bin 103 liralık aylık ödeme 5 bin 760 liraya çıkarken, yüzde 70 ve üzeri engelli bireylerin 7 bin 655 lira olan aylığı da 8 bin 639 liraya çıkacak.
18 yaş altı engelli çocukların yakınlarına ödenen 5 bin 103 liralık yardım, tahmini artışla birlikte 5 bin 760 liraya ulaşacak.
Tüberküloz veya SSPE hastalarına sağlanan 13 bin 878 liralık destek ödemesi de öngörülen artışla 15 bin 663 liraya çıkacak.
SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında yapılan ödemeler de artışla birlikte güncellenecek. Buna göre okul öncesi çocuk için 6 bin 592 liradan 7 bin 440 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 9 bin 889 liradan 11 bin 161 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 10 bin 548 liradan 11 bin 905 liraya, yükseköğrenimdeki çocuk için ise 11 bin 867 liradan 13 bin 393 liraya yükselecek.
MEMURLARA AİLE YARDIMI
Memurlara, çalışmayan eş için her ay ödenen destek 3 bin 154 lira 63 kuruş seviyesinden 3 bin 560 lira 32 kuruşa yükselecek. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş grubunda 693,94 liradan 783,18 liraya, 6 yaş üzeri için ise 346,97 liradan 391,59 liraya çıkarılacak. Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş grubunda iki çocuğu bulunan memura yapılan aylık aile yardımı ödemesi, 4 bin 542 lira 51 kuruş seviyesinden 5 bin 126 lira 68 kuruşa yükselecek.
TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ
Memur maaş katsayısındaki artış, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak. Aylık olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi şu anda 982,22 lira seviyesinde bulunurken, artışla birlikte bu tutar 1.107 liraya yükselecek.
EMEKLİ DOKTOR İLAVE ÖDEMESİ
Emekli Sandığı kapsamında yer alan emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme de memur maaş katsayısındaki artıştan etkilenecek. Buna göre, uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 27 bin 757 liradan 31 bin 327 liraya çıkarken, uzman doktorlarda bu tutar 36 bin 84 liradan 40 bin 725 liraya yükselecek.
DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Dul ve yetim maaşlarının hesaplanmasında vefat eden sigortalının SSK, Bağ-Kur veya emekli sandığı mensubu olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor. SSK, Bağ-Kur dul ve yetim maaşları "kök maaşı" üzerinden enflasyon oranında yapılan zam ile belirlenirken, memur dul ve yetim maaşı memur katsayısına göre belirleniyor.
Yüzde 17,08 zam yapılması halinde SSK ve Bağ-Kur dul/yetim aylıklarına 3 bin TL'ye yakın zam yapılacak.
Aylık oranı yüzde 75 olan dul maaşı, 17.405 TL'den yaklaşık 20.376 TL'ye
Aylık oranı yüzde 50 olan dul maaşı, 11.606 TL'den yaklaşık 13.585 TL'ye
Aylık oranı yüzde 25 olan yetim maaşı ise 5.803 TL'den yaklaşık 6.792 TL'ye çıkacak.
Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise aynı orandaki artışla 31 bin 341 liraya ulaşacak. Bu doğrultuda emekli sandığı üzerinden aylıklarını alan dul ve yetimler için tablo şu şekilde oluşacak:
%75 dul maaşı: ≈ 23.509 TL
%50 dul maaşı: ≈ 15.673 TL
%25 yetim maaşı: ≈ 7.836 TL