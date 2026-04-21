İHTİYAÇ KREDİSİ 2026 | 100 bin TL'nin ödeme tablosu netleşti: Hangi banka ne kadar alıyor?

En düşük faiz oranıyla kredi kullanan bir kişi aylık yaklaşık 9 bin 419 TL taksit öderken, en yüksek faiz oranında bu tutar 12 bin 309 TL'ye kadar yükseliyor. Bu durum, aylık ödemelerde yaklaşık 3 bin TL'ye varan bir fark oluşmasına neden oluyor.
TOPLAM GERİ ÖDEME FARKI 35 BİN TL'Yİ GEÇİYOR
12 ay vadeli 100 bin TL'lik ihtiyaç kredilerinde bankalar arasındaki faiz farkı, toplam geri ödeme tutarlarına da net şekilde yansıyor. En düşük faizli kredi ile en yüksek faizli seçenek arasında yaklaşık 35 bin TL'yi aşan bir fark oluşması, tüketiciler için maliyetin ne kadar değişken olabileceğini ortaya koyuyor. Bu tablo, kredi tercihinde detaylı karşılaştırmanın önemini bir kez daha gösteriyor.
EN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLER ÖNE ÇIKIYOR
Piyasada en avantajlı oranları sunan bankalar incelendiğinde, %1,49 faiz oranıyla QNB dikkat çekiyor. Bu oranla aylık taksit 9.419 TL olurken toplam geri ödeme 113.528 TL seviyesinde gerçekleşiyor. Kuveyt Türk ise %1,99 kâr payı ile aylık 9.790 TL taksit ve 117.480 TL toplam ödeme sunuyor. %2,49 faiz oranına sahip Alternatif Bank da orta seviyeye yakın uygun seçenekler arasında yer alıyor.
ORTA SEGMENTTE TAKSİTLER 11 BİN TL BANDINDA
Faiz oranlarının yaklaşık %3 seviyesinde olduğu bankalarda aylık taksitler 10 bin 700 TL ile 11 bin 300 TL arasında değişiyor. Bu grupta Enpara, ICBC Turkey, Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA ve Yapı Kredi gibi bankalar bulunuyor. Orta segmentteki bu krediler, düşük faizli seçeneklere kıyasla daha yüksek maliyet oluştururken, üst segment kadar da pahalı olmuyor.
YÜKSEK FAİZ ORANLARINDA MALİYET HIZLA ARTIYOR
Faiz oranlarının %4 ve üzerine çıktığı kredilerde geri ödeme tutarları belirgin şekilde yükseliyor. Bu kategoride Akbank, Türkiye Finans ve Albaraka Türk yer alırken, en yüksek oranlar %4,99 ile Ziraat Bankası ve %5,06 ile Halkbank tarafından sunuluyor. Bu seviyelerde toplam geri ödeme 148 bin TL'ye kadar yaklaşarak ciddi bir maliyet farkı yaratıyor.
KREDİ SEÇİMİNDE SADECE FAİZE ODAKLANMAYIN
Uzmanlar, kredi kullanmadan önce yalnızca faiz oranına bakılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Dosya masrafları, sigorta giderleri ve diğer ek ücretler de toplam maliyeti doğrudan etkiliyor. Küçük gibi görünen oran farklarının, vade sonunda önemli tutarlara ulaştığı göz önünde bulundurulduğunda, tüm detayların dikkatle değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.