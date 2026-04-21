İHTİYAÇ KREDİSİ 2026 | 100 bin TL'nin ödeme tablosu netleşti: Hangi banka ne kadar alıyor?

ORTA SEGMENTTE TAKSİTLER 11 BİN TL BANDINDA Faiz oranlarının yaklaşık %3 seviyesinde olduğu bankalarda aylık taksitler 10 bin 700 TL ile 11 bin 300 TL arasında değişiyor. Bu grupta Enpara, ICBC Turkey, Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA ve Yapı Kredi gibi bankalar bulunuyor. Orta segmentteki bu krediler, düşük faizli seçeneklere kıyasla daha yüksek maliyet oluştururken, üst segment kadar da pahalı olmuyor.

YÜKSEK FAİZ ORANLARINDA MALİYET HIZLA ARTIYOR



Faiz oranlarının %4 ve üzerine çıktığı kredilerde geri ödeme tutarları belirgin şekilde yükseliyor. Bu kategoride Akbank, Türkiye Finans ve Albaraka Türk yer alırken, en yüksek oranlar %4,99 ile Ziraat Bankası ve %5,06 ile Halkbank tarafından sunuluyor. Bu seviyelerde toplam geri ödeme 148 bin TL'ye kadar yaklaşarak ciddi bir maliyet farkı yaratıyor.

KREDİ SEÇİMİNDE SADECE FAİZE ODAKLANMAYIN



Uzmanlar, kredi kullanmadan önce yalnızca faiz oranına bakılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Dosya masrafları, sigorta giderleri ve diğer ek ücretler de toplam maliyeti doğrudan etkiliyor. Küçük gibi görünen oran farklarının, vade sonunda önemli tutarlara ulaştığı göz önünde bulundurulduğunda, tüm detayların dikkatle değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.