Kıdem tazminatında temmuz bombası! Tavan 73 Bin TL’yi aşıyor: Kim ne kadar alacak? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?

Kıdem tazminatında Temmuz 2026 itibarıyla dikkat çeken bir artış bekleniyor. Memur maaş katsayısındaki güncelleme ile birlikte kıdem tazminatı tavanının önemli ölçüde yükselmesi öngörülüyor. Mevcut durumda 64 bin 948 TL seviyesinde uygulanan tavanın, yapılan tahminlere göre 73 bin 301 TL'ye çıkması bekleniyor.

Bu artış, özellikle yüksek maaşlı çalışanlar açısından daha büyük bir avantaj yaratacak. Çünkü kıdem tazminatı hesaplamasında üst sınır belirleyici rol oynuyor. Damga vergisi kesintisinin ardından çalışanların alabileceği net azami tutarın ise yaklaşık 72 bin 744 TL seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Kıdem tazminatı, çalışanın iş yerinde geçirdiği süre ile son aldığı "giydirilmiş brüt ücret" üzerinden hesaplanıyor. En az bir yıl aynı iş yerinde çalışan kişiler; işten çıkarılma, emeklilik ya da haklı fesih gibi durumlarda bu haktan yararlanabiliyor.

Giydirilmiş brüt ücret; sadece maaşı değil, çalışana düzenli olarak sağlanan tüm yan hakları kapsıyor. Her bir çalışma yılı için 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplama yapılıyor.