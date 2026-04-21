Kıdem tazminatında temmuz bombası! Tavan 73 Bin TL’yi aşıyor: Kim ne kadar alacak? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?

Kıdem tazminatında Temmuz 2026 itibarıyla dikkat çeken bir artış bekleniyor. Memur maaş katsayısındaki güncelleme ile birlikte kıdem tazminatı tavanının önemli ölçüde yükselmesi öngörülüyor. Mevcut durumda 64 bin 948 TL seviyesinde uygulanan tavanın, yapılan tahminlere göre 73 bin 301 TL'ye çıkması bekleniyor.
Bu artış, özellikle yüksek maaşlı çalışanlar açısından daha büyük bir avantaj yaratacak. Çünkü kıdem tazminatı hesaplamasında üst sınır belirleyici rol oynuyor. Damga vergisi kesintisinin ardından çalışanların alabileceği net azami tutarın ise yaklaşık 72 bin 744 TL seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?
Kıdem tazminatı, çalışanın iş yerinde geçirdiği süre ile son aldığı "giydirilmiş brüt ücret" üzerinden hesaplanıyor. En az bir yıl aynı iş yerinde çalışan kişiler; işten çıkarılma, emeklilik ya da haklı fesih gibi durumlarda bu haktan yararlanabiliyor.
Giydirilmiş brüt ücret; sadece maaşı değil, çalışana düzenli olarak sağlanan tüm yan hakları kapsıyor. Her bir çalışma yılı için 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplama yapılıyor.
EK ÖDEMELER TAZMİNATI ARTIRIYOR
Kıdem tazminatında en kritik detaylardan biri de ek ödemeler. Yemek, yol, kira, sağlık, yakacak ve eğitim yardımları gibi düzenli destekler hesaplamaya dahil ediliyor. Ayrıca sürekli ödenen primler ile özel sigorta katkıları da toplam tutarı yükseltiyor.
Son bir yıl içinde yapılan bu ödemeler toplanarak 365'e bölünüyor ve günlük ortalama bulunuyor. Bu rakamın 30 ile çarpılmasıyla aylık karşılık hesaplanıyor ve tazminata ekleniyor.
Buna karşılık düzensiz ödemeler, tek seferlik yardımlar ve bayram harçlıkları hesaplamaya dahil edilmiyor.
KİMLER DAHA FAZLA ALACAK?
Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle:
-Maaşı yüksek olanlar
-Düzenli ek ödeme alanlar
-Uzun yıllar aynı iş yerinde çalışanlar daha yüksek kıdem tazminatı alabilecek.
Öte yandan bir yılı aşan süreler de hesaplamaya dahil edilerek çalışanların alacağı toplam tutar artırılıyor.
TEMMUZDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Yeni kıdem tazminatı tavanı, özel sektör çalışanları için 1 Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olacak. Kamu işçileri için ise bu tarih 15 Temmuz 2026 olarak uygulanacak.
Temmuz ayı ile birlikte kıdem tazminatında yaşanacak bu artış, özellikle iş değiştirmeyi planlayan ya da emekliliğe hazırlanan çalışanlar için kritik bir dönüm noktası olacak.