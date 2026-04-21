Milyonların gözü bu haberde | EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yeni hesap ortaya çıktı

Emekli zammı, Haziran 2026 enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından milyonlarca SSK, Bağkur ve memur emeklisi için belli olacak.
Şimdiden emekli maaşı için yapılacak zam oranı tahminleri açıklanmaya başladı. Yeni hesaba göre 4Aa,4b ve 4C emeklileri arasında zam farkı ortaya çıkıyor. Peki, bu zam farkı nasıl kapatılacak? Emeklinin temmuz zammı ne kadar olacak?
3 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kere 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alıyorlar. Memur ve memur emeklileri ise yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alıyorlar. 2026 yılında ocak, şubat ve mart ayı enflasyonları belli oldu.
Buna göre, enflasyon farkı emekliler için şimdiden yüzde 10.04 olarak gerçekleşti. Bu verinin üzerine Nisan, mayıs ve Haziran enflasyonları eklenecek.
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın anketi verilerine göre, 6 aylık enflasyonu 2026 yılı için yüzde 17.08 olacak. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık artış oranı ortaya çıkacak.
YÜZDE 4,22'LİK PUAN FARKI
Yapılan hesaplamalara göre ise bu sonuçlardan memurlar ve memur emeklilerinin artışı ise toplu sözleşme ve 5.48 puanlık enflasyon farkı ile birlikte yüzde 12.86 oluyor.
Böylece Temmuz ayında iki kesim arasında 4,22 puanlık bir fark oluşmuş oldu. Bu fark Ocak ayında yaklaşık 6,5 puandı.
TABAN MAAŞLARA DESTEK
Emeklilere uygulanan taban maaşlara her yıl yeni bir düzenleme yapılıyor. Enflasyon farkı yansıtılmasına rağmen en düşük maaşın altında kalan maaşlara seyyanen hazine desteği yapılıyor.
Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilmişti. Şu anda 20 bin liranın altında maaş ödemesi yapılmıyor. Kök maaşı 20 bin liranın altında olan emeklilere hazine tarafından ödeme yapılıyor ve hesaplarına 20 bin lira yatırılıyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HESABI
Yüzde 17,08'lik enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşı da yeniden belirlenecek. Böylelikle en düşük maaş, 22 bin 438 lira olacak. Ancak, en düşük emekli maaşı ile ilgili kesin karar yetkililer tarafından verilir.
KÜMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI
6 aylık enflasyon farkı: 17.086
Aylık enflasyon farkı: Yüzde 5,48
Toplu sözleşme zam oranı: Yüzde 7
Enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 12,86