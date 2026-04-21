Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "2026 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda, vakfın kurban vekaletlerini emanet bilinciyle ve İslami esaslara uygun şekilde yürüttüğü vurgulandı.

Bu yılki organizasyona ilişkin açıklamayı yapan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş vekaletle kurban kesim bedellerinin yurt içinde 18 bin TL, yurt dışında ise 7 bin TL olarak belirlendiğini duyurdu. Arpaguş, vekaletle kurban bağışlarının 27 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla sona ereceğini de bildirdi.

Kurban Bayramı yaklaşırken 2026 yılı kurbanlık fiyatları da netleşti. Uzmanlar, bayram yaklaştıkça artan talep nedeniyle vatandaşların erken alım yapmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Küçükbaş kurbanlık fiyatlarının ortalama 17 bin TL ile 23 bin TL arasında değiştiği belirtilirken, büyükbaş kurbanlıklarda fiyatların 165 bin TL ile 325 bin TL aralığına kadar yükseldiği ifade edildi. Yaklaşık 800- 850 kilogramlık büyükbaş hayvanların 325 bin TL seviyesine kadar çıktığı, 500-550 kilogramlık danaların ise ortalama 190 bin TL civarında alıcı bulduğu kaydedildi.