Doğum izninde yeni düzenleme annelerin kazancını katladı!

Evlat edinen askeri personel de kapsam içine alındı. En fazla 3 yaşındaki bir çocuğu evlat edinen personele, çocuğun tesliminden itibaren 8 hafta izin verilecek. Ayrıca koruyucu aile olan askeri personele de çocuk tesliminden sonra 10 gün izin hakkı tanındı.

Öte yandan doğum izni süresinin uzamasıyla birlikte annelere ödenecek ücretler de arttı. SGK'lı annelere 168 gün üzerinden ödeme yapılacak. Buna göre en düşük ödeme yaklaşık 123 bin 312 TL olurken, brüt maaşı 35 bin TL olanlar 130 bin 667 TL, 40 bin TL olanlar 149 bin 333 TL, 50 bin TL olanlar ise 186 bin 667 TL'ye kadar ödeme alabilecek.