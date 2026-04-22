Doğum izninde yeni düzenleme annelerin kazancını katladı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülen Sosyal Hizmetler Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklif kapsamında doğum izinlerine yönelik önemli düzenlemeler kabul edildi. Yeni düzenleme, hem çalışan anneler hem de babalar için hakları genişletirken, askeri personel ve evlat edinen aileler için de yeni imkanlar sunuyor.
Yapılan değişiklikle birlikte babalık izni 5 günden 10 güne çıkarıldı. Böylece doğum sonrası süreçte babalara verilen süre iki katına yükseltilmiş oldu.
Analık hali kapsamındaki süre de genişletildi. Buna göre gebeliğin başlangıcından itibaren doğum sonrası süreçte analık hali süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarıldı. Böylece toplam doğum izni süresi 24 haftaya ulaştı.
Sigortalı kadınlara ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği için şartlar da netleşti. Buna göre doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış olması gerekiyor. Bu şartı sağlayan annelere doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere çalışılmayan her gün için ödeme yapılacak. Çoğul gebeliklerde ise doğum öncesi süreye 2 hafta daha ekleniyor.
Yeni düzenleme erken doğum yapan anneler için de avantaj sağlıyor. Doğum öncesinde kullanılamayan izin süreleri doğum sonrasına aktarılacak. Ayrıca doktor onayıyla çalışılabilecek süre "doğuma 3 hafta kalıncaya kadar" yerine "2 hafta kalıncaya kadar" şeklinde güncellendi.
Askeri personel için de doğum izinleri artırıldı. Kadın askeri personele verilen doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarıldı ve toplam izin süresi 24 hafta olarak düzenlendi.
Evlat edinen askeri personel de kapsam içine alındı. En fazla 3 yaşındaki bir çocuğu evlat edinen personele, çocuğun tesliminden itibaren 8 hafta izin verilecek. Ayrıca koruyucu aile olan askeri personele de çocuk tesliminden sonra 10 gün izin hakkı tanındı.
Öte yandan doğum izni süresinin uzamasıyla birlikte annelere ödenecek ücretler de arttı. SGK'lı annelere 168 gün üzerinden ödeme yapılacak. Buna göre en düşük ödeme yaklaşık 123 bin 312 TL olurken, brüt maaşı 35 bin TL olanlar 130 bin 667 TL, 40 bin TL olanlar 149 bin 333 TL, 50 bin TL olanlar ise 186 bin 667 TL'ye kadar ödeme alabilecek.
Devlet memuru anneler için ise doğum izni süresince maaş kesintisi yapılmayacak. Bu kapsamda yeni doğum yapan bir memurun toplamda yaklaşık 247 bin 560 TL gelir elde edeceği belirtiliyor.
Yeni düzenleme ile birlikte doğum sonrası süreçte hem annelerin hem de babaların daha fazla desteklenmesi ve aile yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.