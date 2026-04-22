IBAN’a gelen paraya dikkat! Bu hatayı yaparsanız başınız yanar!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri de giderek daha karmaşık hale geliyor. Son dönemde yaygınlaşan yeni yöntemde, vatandaşların banka hesapları doğrudan hedef alınıyor. Üstelik sistem, tamamen iyi niyet üzerine kurulu olduğu için birçok kişi farkında olmadan risk altına giriyor.
ÖNCE PARA GÖNDERİYORLAR, SONRA ARIYORLAR
Uzmanların aktardığına göre süreç oldukça basit işliyor. Dolandırıcılar, rastgele bir kişinin banka hesabına belirli bir miktar para gönderiyor. Kısa süre sonra ise hesap sahibi aranıyor ve "paranın yanlışlıkla gönderildiği" söylenerek başka bir IBAN numarasına geri gönderilmesi isteniyor.
Bu noktada pek çok kişi, mağduriyet yaşanmaması için parayı hızlıca geri gönderiyor. Ancak asıl tehlike tam da burada başlıyor.
MASUM GİBİ GÖRÜNEN İŞLEM BÜYÜK RİSK TAŞIYOR
Dolandırıcılar, bu yöntemi genellikle başka kişileri dolandırarak elde ettikleri parayı gizlemek için kullanıyor. Parayı doğrudan kendi hesaplarına almak yerine üçüncü kişilerin hesaplarını aracı olarak kullanıyorlar.
Siz parayı başka bir IBAN'a gönderdiğinizde, işlem sizin hesabınızdan çıkmış gibi görünüyor. Bu da olası bir soruşturmada sizi "şüpheli" konumuna düşürebiliyor.
UZMANLARDAN NET UYARI: NE GÖNDERİN NE DOKUNUN
Uzmanlar, bu tür durumlarda en kritik hatanın parayı geri göndermek olduğunu vurguluyor. Hesabınıza gelen para sizin olmasa bile, doğrudan başka bir hesaba transfer etmek hukuki risk doğurabiliyor.
PEKİ BÖYLE BİR DURUMDA NE YAPMALISINIZ?
-Hesabınıza gelen parayı kesinlikle kullanmayın
-Gönderen kişiye geri transfer yapmayın
-Size ulaşan kişilere itibar etmeyin
-Hemen bankanızla iletişime geçin
Bankalar, bu tür durumlarda gerekli incelemeyi yaparak karşı banka ile iletişime geçiyor ve resmi iade sürecini kendileri yürütüyor.
DOLANDIRICILIK ZİNCİRİNE DAHİL OLMAYIN
Uzmanlara göre bu yöntemde asıl amaç, paranın izini kaybettirmek. Dolandırıcılar, farklı hesaplar üzerinden para transferi yaptırarak sistemi karmaşık hale getiriyor.
Farkında olmadan yapılan tek bir işlem bile sizi hukuki bir sürecin içine çekebilir. Bu nedenle IBAN üzerinden gelen bilinmeyen paralara karşı dikkatli olunması büyük önem taşıyor.