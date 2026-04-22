IBAN’a gelen paraya dikkat! Bu hatayı yaparsanız başınız yanar!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri de giderek daha karmaşık hale geliyor. Son dönemde yaygınlaşan yeni yöntemde, vatandaşların banka hesapları doğrudan hedef alınıyor. Üstelik sistem, tamamen iyi niyet üzerine kurulu olduğu için birçok kişi farkında olmadan risk altına giriyor.

ÖNCE PARA GÖNDERİYORLAR, SONRA ARIYORLAR

Uzmanların aktardığına göre süreç oldukça basit işliyor. Dolandırıcılar, rastgele bir kişinin banka hesabına belirli bir miktar para gönderiyor. Kısa süre sonra ise hesap sahibi aranıyor ve "paranın yanlışlıkla gönderildiği" söylenerek başka bir IBAN numarasına geri gönderilmesi isteniyor.

Bu noktada pek çok kişi, mağduriyet yaşanmaması için parayı hızlıca geri gönderiyor. Ancak asıl tehlike tam da burada başlıyor.