  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
'İLK EVİM' KONUT KREDİSİ 2026 | İlk evim konut kredisi şartları neler? İlk evim konut kredisi başladı mı?

“İlk Evim” konut kredisi programına dair beklentiler gündemdeki önemini sürdürüyor. Uygulamanın ne zaman hayata geçeceği ve hangi koşulları kapsayacağı, vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Özellikle düşük faiz oranları ve uzun vadeli geri ödeme seçenekleri, ilk defa ev sahibi olmayı planlayanlar için cazip bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Başvurularda gelir durumu, kredi notu ve satın alınacak konutun nitelikleri gibi kriterlerin etkili olması öngörülürken, bankaların uygulayacağı ayrıntılı şartlar da merak konusu olmaya devam ediyor.

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Ev sahibi olmayı hedefleyen birçok kişi, "İlk Evim" konut kredisine dair güncel gelişmeleri dikkatle izliyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında gündeme gelen bu destek modelinin, özellikle ilk kez konut alacaklara yönelik uygun koşullu finansman imkânı sunması planlanıyor.

Düşük maliyetli ve esnek ödeme seçenekleriyle öne çıkması beklenen paket, konut sahibi olmayı kolaylaştırmayı amaçlayan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

Orta Vadeli Program kapsamında dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını amaçlayan devlet destekli kredinin faiz oranı yüzde 1,20 olarak belirlendi. 2 milyon TL üzerinde kredi kullanmak isteyenler için ayrıca limit artışı uygulanabilecek.

DÜŞÜK FAİZ VE UYGUN TAKSİT İMKANI

Kamu bankaları aracılığıyla başlatılacak kampanya, düşük faiz oranı ve uygun taksitlerle ödeme kolaylığı sağlayacak. Krediden yalnızca ilk kez ev alacaklar yararlanabilecek ve vade süresi 180 aya kadar uzatılabilecek.

BAŞVURU İÇİN MUHTEMEL ŞARTLAR

İlk kez konut alıyor olmak; üzerine kayıtlı başka bir konutu bulunmaması

Konutun alınacağı şehirde ikamet etmesi

Son 1 yılda konut satmamış olmak

Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi bulunmamak

Başvuran kişinin belirlenen gelir seviyesine sahip olması ve bunu belgeleyebilmesi

"İLK EVİM" KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026'nın başından itibaren sıkça gündeme gelen düşük faizli konut kredisi için hazırlık çalışmaları yoğunlaştı. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Orta Vadeli Plan hedefleri doğrultusunda, teknik altyapısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan paket, 2026'nın ilk yarısında Meclis'te görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK'nın teknik değerlendirmelerini tamamlamasının ardından kampanyanın başlama takvimi kesinleşecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA