'İLK EVİM' KONUT KREDİSİ 2026 | İlk evim konut kredisi şartları neler? İlk evim konut kredisi başladı mı?

BAŞVURU İÇİN MUHTEMEL ŞARTLAR

İlk kez konut alıyor olmak; üzerine kayıtlı başka bir konutu bulunmaması

Konutun alınacağı şehirde ikamet etmesi

Son 1 yılda konut satmamış olmak

Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi bulunmamak

Başvuran kişinin belirlenen gelir seviyesine sahip olması ve bunu belgeleyebilmesi

"İLK EVİM" KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026'nın başından itibaren sıkça gündeme gelen düşük faizli konut kredisi için hazırlık çalışmaları yoğunlaştı. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Orta Vadeli Plan hedefleri doğrultusunda, teknik altyapısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan paket, 2026'nın ilk yarısında Meclis'te görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK'nın teknik değerlendirmelerini tamamlamasının ardından kampanyanın başlama takvimi kesinleşecek.