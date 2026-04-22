'İLK EVİM' KONUT KREDİSİ 2026 | İlk evim konut kredisi şartları neler? İlk evim konut kredisi başladı mı?

Ev sahibi olmayı hedefleyen birçok kişi, "İlk Evim" konut kredisine dair güncel gelişmeleri dikkatle izliyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında gündeme gelen bu destek modelinin, özellikle ilk kez konut alacaklara yönelik uygun koşullu finansman imkânı sunması planlanıyor.
Düşük maliyetli ve esnek ödeme seçenekleriyle öne çıkması beklenen paket, konut sahibi olmayı kolaylaştırmayı amaçlayan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI
Orta Vadeli Program kapsamında dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını amaçlayan devlet destekli kredinin faiz oranı yüzde 1,20 olarak belirlendi. 2 milyon TL üzerinde kredi kullanmak isteyenler için ayrıca limit artışı uygulanabilecek.
DÜŞÜK FAİZ VE UYGUN TAKSİT İMKANI
Kamu bankaları aracılığıyla başlatılacak kampanya, düşük faiz oranı ve uygun taksitlerle ödeme kolaylığı sağlayacak. Krediden yalnızca ilk kez ev alacaklar yararlanabilecek ve vade süresi 180 aya kadar uzatılabilecek.
BAŞVURU İÇİN MUHTEMEL ŞARTLAR
İlk kez konut alıyor olmak; üzerine kayıtlı başka bir konutu bulunmaması
Konutun alınacağı şehirde ikamet etmesi
Son 1 yılda konut satmamış olmak
Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi bulunmamak
Başvuran kişinin belirlenen gelir seviyesine sahip olması ve bunu belgeleyebilmesi
"İLK EVİM" KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026'nın başından itibaren sıkça gündeme gelen düşük faizli konut kredisi için hazırlık çalışmaları yoğunlaştı. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Orta Vadeli Plan hedefleri doğrultusunda, teknik altyapısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan paket, 2026'nın ilk yarısında Meclis'te görüşülerek yasalaşması bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK'nın teknik değerlendirmelerini tamamlamasının ardından kampanyanın başlama takvimi kesinleşecek.