Özel okul soruşturması genişliyor

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, eğitim ile yemek ve kırtasiye gibi yan hizmetlerin fiyatları nedeniyle 19 özel okul için soruşturma açtıklarını anımsattı.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Bu konuda çok sayıda şikayet vardı. Özel okullar soruşturması ciddi anlamda artan sayıyla devam edecek." dedi. Rekabet Kurulu olarak geçen yıl çok fazla soruşturma sonuçlandırdıklarını ve yeni soruşturmalara başladıklarını bildiren Küle, bu dönemde sektör araştırmalarına da önem verdiklerini söyledi. Küle, soruşturma ve sektör araştırmaları anlamında bu yıla da hızlı başladıklarına işaret ederek, "Özellikle tarım sektöründe tohum, fide konusunda ciddi soruşturmalarımız var. Bu soruşturmalardan devam edenler var, uzlaşmayla sona erdirdiklerimiz var. Ancak şunu gördük ki özellikle tohum ve fide alanında rekabet hukuku bilinci çok yerleşmemiş. Çok fazla ihlalle karşılaştık. Ancak sektör adapte oluyor. Teşebbüslerin bir daha bu konuda ihlaller olmaması için aldıkları önlemler bizi mutlu ediyor. Yaklaşık 190 milyon liraya yakın ceza söz konusu oldu" diye konuştu.