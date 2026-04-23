CANLI ALTIN FİYATLARI 23 NİSAN | Altın bugün ne kadar? Alış-satış fiyatları...

Küresel piyasalarda hareketlenmeler altın fiyatlarını da etkiliyor. Barış görüşmelerinin belirsizliği güvenli liman olan altını etkilemesiyle dalgalanmalara neden oldu. Altın haftaya düşüşle başlarken 23 Nisan 2026 güncel alış-satış rakamları merak konusu oldu. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum merak ediliyor. Peki, 23 Nisan 2026 bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son gelişmeler...

Yatırımcılar güvenli liman olan altının son durumunu merak ediyor. Vatandaşlar dalgalanmalara odaklanırken güncel Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları başta olmak üzere 14 ve 22 ayar bilezik fiyatlarını merakla araştırıyor. İşte piyasalarda son durum...

GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)

6.795,7620

6.796,6720

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

4.721,47

4.722,63

ÇEYREK ALTIN FİYATI

10.873,4000

11.112,6500

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

43.496,2900

44.317,5000

TAM ALTIN FİYATI

44.230,00

44.678,00

YARIM ALTIN FİYATI

21.677,32

22.223,60

ATA ALTIN FİYATI

45.364,68

46.505,31

ZİYNET ALTINI FİYATI

43.490,55

44.311,28

