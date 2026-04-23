Gözler gram altında: Bu 3 tarih çok kritik! '8 bin TL'nin üstüne çıkabilir'

Altın ve gümüş fiyatları Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik risklerle yön bulmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'in süresiz ateşkes ilan etmesine rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmamasına karşılık İran'ın da dün 2 tankere el koyması piyasalarda tedirginliğe yol açtı.
Tankerlerin ateş altına alınması boğazda trafiği yeniden durma noktasına getirirken, altın ve gümüş yükselişi yeniden terse çevirdi.
Gram altın ve gümüş son 1 ayın en kötü performansına doğru ilerlerken, yatırımcılar için Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Kişisel Youtube kanalı üzerinden altın ve gümüş fiyatlarını değerlenidiren İslam Memiş, yatırımcı için 3 kritik tarihi açıkladı.
2026'DA PARASINI KORUYAN KAZANACAK
Piyasaların mevcut durumunu "fiyatlarda dengesiz bir fiyatlama" olarak tanımlayan Memiş, yatırımcıları kısa vadeli risklere karşı uyardı. Memiş, "2026 yılının adını zaten manipülasyon yılı koyduğumuz için yıl sonuna kadar her ay farklı yatırım araçlarındaki manipülasyon fiyatlaması devam edecek o yüzden kısa vadeli düşünmeden uzun vadeli stratejimizi korumaya devam ediyoruz" diyerek sürecin zorluğuna dikkat çekti. İslam Memiş, "2026 yılında parasını koruyan şanslı kazanmış gibi olacaktır" ifadesini kullandı.
GRAM ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ TAKVİMİ
Altın fiyatlarında yaşanacak hareketlilik için takvim veren Memiş, özellikle düğün yapacakları ve borcu olanları uyardı. Memiş, "Gram altın ve ons altın yatırımcısına bugün 3 tane tarih vereceğim bu tarihlere lütfen dikkat edin 1 mayıs ayı 2 haziran ayı 3 ağustos ayının son haftası" dedi.
Beklentilerini rakamlarla detaylandıran analist, "Mayıs ayı itibarıyla tekrar ons altın tarafında mayıs ayı içinde 5.000 dolar seviyesi ve üzerindeki rakamlar gram altın tarafında 7.000 7.500 lira aralığında bir yerleşim görebiliriz" öngörüsünde bulundu.
"8 BİN TL SEVİYESİNİN ÜZERİNDE..."
Ağustos ayı için ise çıtayı daha yukarı taşıyarak, "Ağustos ayının son haftasında veya ikinci yarısında biz yine gram altın tarafında 8.000 TL seviyesinin üzerinde bir fiyatlama görebiliriz" ifadelerini kullandı.
Yıl sonu için ons altın hedefinde bir değişiklik olmadığını belirterek, "5880 dolar veya 6.000 dolar seviyesi ile alakalı öngörümde bir revize yok" dedi.
GÜMÜŞTE ALIM FIRSATI VERİYOR
Gümüş tarafındaki yükseliş beklentisini yineleyen Memiş, düşüşlerin kalıcı olmadığını söyledi.
Memiş, "Şu anda gümüşün omuz fiyatı 78 dolar seviyesinde düşüşler gördüğünüz gibi kalıcı olmuyor benim yine yükseliş yönlü beklentim devam ediyor özellikle 96 dolar trendine odaklandığım için her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim" dedi
İç piyasada gram gümüş için de hedef veren analist, "Gram tarafta 113 lira seviyesi var burada 140 lira seviyesi yine yaz aylarında Ağustos ayının son haftasında tekrar gündeme gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.
BORSADA HEDEF 20.000 PUAN
Memiş, Borsa İstanbul için uzun vadede umutlu konuştu: "Endeks tarafında yükseliş yönlü beklentimi koruduğumu söyleyebilirim... yıl sonuna kadar yine 16.000 puan seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 20.000 puan seviyesine kadar."
BİTCOİN YENİDEN 100.000 DOLARI AŞACAK MI?
Kripto para piyasasına dair ise, "Bitcoin tarafında tekrar özellikle 100.000 dolar seviyesi üzerindeki beklentim ve öngörüm yine devam ediyor" diyerek pozitif beklentisini sürdürdü.