Gözler gram altında: Bu 3 tarih çok kritik! '8 bin TL'nin üstüne çıkabilir'

Yıl sonu için ons altın hedefinde bir değişiklik olmadığını belirterek, "5880 dolar veya 6.000 dolar seviyesi ile alakalı öngörümde bir revize yok" dedi.

"8 BİN TL SEVİYESİNİN ÜZERİNDE..." Ağustos ayı için ise çıtayı daha yukarı taşıyarak, "Ağustos ayının son haftasında veya ikinci yarısında biz yine gram altın tarafında 8.000 TL seviyesinin üzerinde bir fiyatlama görebiliriz" ifadelerini kullandı.





GÜMÜŞTE ALIM FIRSATI VERİYOR

Gümüş tarafındaki yükseliş beklentisini yineleyen Memiş, düşüşlerin kalıcı olmadığını söyledi.

Memiş, "Şu anda gümüşün omuz fiyatı 78 dolar seviyesinde düşüşler gördüğünüz gibi kalıcı olmuyor benim yine yükseliş yönlü beklentim devam ediyor özellikle 96 dolar trendine odaklandığım için her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim" dedi



İç piyasada gram gümüş için de hedef veren analist, "Gram tarafta 113 lira seviyesi var burada 140 lira seviyesi yine yaz aylarında Ağustos ayının son haftasında tekrar gündeme gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.



BORSADA HEDEF 20.000 PUAN

Memiş, Borsa İstanbul için uzun vadede umutlu konuştu: "Endeks tarafında yükseliş yönlü beklentimi koruduğumu söyleyebilirim... yıl sonuna kadar yine 16.000 puan seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 20.000 puan seviyesine kadar."

BİTCOİN YENİDEN 100.000 DOLARI AŞACAK MI?

Kripto para piyasasına dair ise, "Bitcoin tarafında tekrar özellikle 100.000 dolar seviyesi üzerindeki beklentim ve öngörüm yine devam ediyor" diyerek pozitif beklentisini sürdürdü.